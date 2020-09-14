Обучаемость и память можно улучшить всего за 2 минуты

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Нередко мы слышим, что физические нагрузки напрямую связаны с человеческим мозгом, а правильные нагрузки еще и помогают повысить уровень возможностей вашей памяти и обучаемости. Исследователи доказывали, что умеренные или интенсивные физические нагрузки в течение времени от пары минут до одного часа способны значительно повысить концентрацию человека и способность к запоминанию.Недавнее исследование ученых из Линчепингского университета (Швеция) доказало, что всего несколько минут и пара упражнений помогут запустить кислород в организм, улучшат кровообращение, и конечно же, повысят ваши умственные способности и память на срок до 2 часов. Так, если вы каждые 2 часа будете хотя бы 2 минуты ходить, бегать или выполнять любые иные физические упражнения, вы будете продуктивны и активны на протяжении всего дня.Ученые не выделяют каких-то специальных сложных упражнений, вы можете делать всё, что вам нравится: ездить на велосипеде, бегать, плавать и даже танцевать. Каждодневное наличие активных физических нагрузок значительно снижают риск развития деменции и иных психических расстройств. Поэтому, если вы хотите в старости иметь чистый ум и светлый разум, будьте активны и не ленитесь.