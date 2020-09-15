Раскрыта причина возникновения рака в 95% случаев

Онколог Иван Карасев рассказал, что в 95% случаев рак появляется по одной и той же причине. Речь идет о клеточном сбое, но он происходит на фоне многочисленных факторов.Карасев отметил, что злокачественные образования почти всегда появляются на фоне воспалительных процессов в организме. Клетки при делении перестают становиться в ряд, а наслаиваются друг на друга. В итоге происходит сбой, делающий соединения злокачественными. Дальнейший процесс образования опухолей пока не был объяснен с научной точностью, из-за чего почти все лечение онкологии сейчас фактически является экспериментальным.«Онкология также может развиваться на фоне различных гормональных нарушений. Употребление копченостей, красного мяса, колбасы и прочих продуктов, содержащих канцерогены, усиливает вероятность развития опухолей. При переработке животных продуктов выделяются так называемые вторичные желчные кислоты, которые негативно сказываются на процессе деления клеток. Как правило, они воздействуют на толстую кишку, что вызывает воспаление», — рассказал Карасев.О необходимости произведения ранней диагностики рака рассказывал Андрей Каприн, являющийся главным онкологом Минздрава. По его словам, при выявлении недуга своевременно излечимость может достигать 97%. Чем сильнее онкология запущена, тем сложнее с ней справиться.