Исследователи узнали, какие гены приводят к циррозу печени

Медицинская школа Университета Индианы изучила влияние генов на развитие алкогольного цирроза, появляющегося вследствие неумеренного употребления спиртного. В рамках исследования образцы ДНК были взяты у более чем 1700 пациентов из США, нескольких стран Европы и из Австралии.Пациентов разделили на две группы: сильно пьющие без повреждений или заболеваний печены, вызванных алкоголем, и алкоголики с алкогольным циррозом печени. Анализ выделил ген FAF2. Он относится к генам, задействованным в работе пути организации липидных капель.Вероятно, именно этот ген определяет, будут ли у человека проблемы с печенью. Теперь специалистам предстоит узнать, как изменения в гене влияют на состояние печени, насколько воздействие на ген может быть универсальной терапией и есть ли некие ограничивающие факторы. По мнению экспертов, данное открытие позволит разработать таргетные методы лечения, которые могут помочь людям с учетом индивидуальных особенностей.