Исследователи узнали, какие гены приводят к циррозу печени
Пациентов разделили на две группы: сильно пьющие без повреждений или заболеваний печены, вызванных алкоголем, и алкоголики с алкогольным циррозом печени. Анализ выделил ген FAF2. Он относится к генам, задействованным в работе пути организации липидных капель.
Вероятно, именно этот ген определяет, будут ли у человека проблемы с печенью. Теперь специалистам предстоит узнать, как изменения в гене влияют на состояние печени, насколько воздействие на ген может быть универсальной терапией и есть ли некие ограничивающие факторы. По мнению экспертов, данное открытие позволит разработать таргетные методы лечения, которые могут помочь людям с учетом индивидуальных особенностей.
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