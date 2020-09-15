Защемление нерва в спине: признаки и методы лечения

Это распространенная проблема.Защемленный нерв возникает при чрезмерном давлении на нерв, окружающий наши ткани; включая кости, хрящ, мышцы или сухожилия. Это давление разрушает нервную функцию, что приводит к ощущению боли, онемения и / или слабости и покалыванию.Спинные нервы наиболее восприимчивы к защемлению. Одной из причин является то, что эти нервы распространяются на несколько областей тела; следовательно, когда нервы защемлены, боль может излучаться вдоль нерва и распространяться на другие части тела.Например, нервы, выходящие из шейного отдела спины, распространяются на руки и пальцы. Когда нерв сжимается, в этих областях ощущается боль.Причины защемленных нервов:— Грыжевые диски:«Травма или слабость могут привести к тому, что внутренняя часть диска будет выступать через наружное кольцо (позвоночника)».— Спинальный стеноз:«сужение костного канала, занимаемого спинномозговыми нервами или спинным мозгом».5 признаков защемления1. ЧувствительностьКогда один из сенсорных нервов спины защемляется, на прочность сигнала оказывается неблагоприятное воздействие. Это нарушает нормальное сенсорное восприятие, которое можно почувствовать как притупляющее или ошеломляющее ощущение.2. КоординацияМногие из обычных вещей, которые мы делаем — печатание, письмо, ходьба и т. д. — воспринимаются как должное. Однако эти действия не были бы возможны без надлежащей координации двигателя.3. Слабость мышц или атрофияСила и долговечность наших мышц зависят от двух факторов: массы и сокращения соответственно. Когда двигательные нервы защемлены, функциональность сокращения ослаблена — это ощущается как мышечная слабость.4. Боль или жжениеБоль и / или ощущения жжения возникают при сжатии корня сенсорного нерва. Наиболее часто сообщаемые симптомы включают: жжение или покалывание ног, ягодиц, ног, бедер или нижней части спины. Однако эти области часто не связаны с фактической проблемой.Например, принято чувствовать боль в области бедер и думать (естественно), что проблема в этом. Но с ущемленными сенсорными нервами, вероятно, проблема возникает из сжатого бедренного нерва в нижней части спины.5. Излучающий тип болиЗащемленный нерв может также проявляться как излучающий («стреляющий») тип боли, обычно ощущаемый в ногах или нижней части спины. Защемленный периферический нерв может также вызывать мышечные спазмы в нижней части спины, что может быть очень болезненным.Ишиас, состояние, которое включает в себя стреляющие боли нижней части спины, тазобедренного сустава и внешней стороны ноги, вызвано зажатием спинного нервного корешка в нижней части спины.Лечение защемленных нервов:— тепло и лед на пораженной территории— профессиональный массаж— лежите с полотенцем под шеей— используйте портативный массажер— прогуляйтесь— ложитесь на кровать / диван и прижмите колени к груди— примите противовоспалительное лекарство.