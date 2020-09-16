Икота-икота, перейди на Федота: как избавиться от надоедливого состояния
Способ 1: задержка дыхания
Это самый известный метод, как избавиться от икоты. Небольшая задержка дыхания изменит работу дыхательной системы, тем самым спровоцирует возвращение на место ситуации. Если обычная задержка дыхания не помогла, то следует выполнить 2-3 глубоких вдоха, задержать на продолжительное время, а потом медленно выдохнуть. Такое упражнение следует повторить несколько раз.
Способ 2: глоток воды
На эту тему существует несколько вариаций. Кому-то способны помочь пару глотков жидкости, другие необходимо выпить целый стакан. Мы рекомендуем запрокинуть голову и сделать один-два глотков воды.
Способ 3: принять определенную позу
Определенное положение позволит успокоить ритмичные толчки диафрагмы. Для этого желательно лечь в такую позу, чтобы голова оказалась ниже туловища. Несколько минут в таком положении поможет избавиться от икоты.
Способ 4: подышать
В бумажный пакет. Обычно такой способ используется для успокоения, но можно и для устранения икоты. Причём делать это следует в очень быстром темпе.
Способ 5: поесть
Непонятно, как это работает. Но определенные продукты способствуют избавлению от икоты. Например, идеально подходит кусок лимона. Его нужно положить в рот и медленно рассасывать. Также можно съесть 1 чайную ложку сахара, ничем не запивая.
Способ 6: лёд
Нет, его не нужно никуда прикладывать. Следует проглотить несколько кусков измельченного льда.
Способ 7: успокоительное
Седативные средства позволят успокоиться, в том числе привести в норму работу всего организма. Эффективным можно назвать настой валерианы. После этого рекомендуем прилечь и немного отдохнуть.
Способ 8: секс
Занятие любовью является нестандартным методом избавления от икоты. Однако люди, которые им пользуются, убеждены, что это несравненно работает.
Способ 9: объятия
Обнимите колени, если одолела икота. Примите позу, подтяните колени к груди, обхватите ноги руками и плотнее прижмите к телу. Посидите в таком положении до минуты, слегка поддавшись вперед.
Способ 10: резкий запах
Резкий запах позволяет избавиться от икоты практически мгновенно. Водка или спирт на случай икота не помешают: просто откройте бутылек и вдохните немного.
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