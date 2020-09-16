Икота-икота, перейди на Федота: как избавиться от надоедливого состояния

Икота представляет собой судорожные толчкообразные сокращения диафрагмы. Она часто возникает по самым разным причинам как физиологическая реакция организма на различные факторы. Сама по себе икота не причиняет вреда здоровью, но может быть тревожным сигналом при некоторых заболеваниях. Иногда икота может длиться очень долго, вплоть до нескольких дней. Поэтому сегодня мы поделимся способами, которые помогут избавиться от икоты.Способ 1: задержка дыханияЭто самый известный метод, как избавиться от икоты. Небольшая задержка дыхания изменит работу дыхательной системы, тем самым спровоцирует возвращение на место ситуации. Если обычная задержка дыхания не помогла, то следует выполнить 2-3 глубоких вдоха, задержать на продолжительное время, а потом медленно выдохнуть. Такое упражнение следует повторить несколько раз.Способ 2: глоток водыНа эту тему существует несколько вариаций. Кому-то способны помочь пару глотков жидкости, другие необходимо выпить целый стакан. Мы рекомендуем запрокинуть голову и сделать один-два глотков воды.Способ 3: принять определенную позуОпределенное положение позволит успокоить ритмичные толчки диафрагмы. Для этого желательно лечь в такую позу, чтобы голова оказалась ниже туловища. Несколько минут в таком положении поможет избавиться от икоты.Способ 4: подышатьВ бумажный пакет. Обычно такой способ используется для успокоения, но можно и для устранения икоты. Причём делать это следует в очень быстром темпе.Способ 5: поестьНепонятно, как это работает. Но определенные продукты способствуют избавлению от икоты. Например, идеально подходит кусок лимона. Его нужно положить в рот и медленно рассасывать. Также можно съесть 1 чайную ложку сахара, ничем не запивая.Способ 6: лёдНет, его не нужно никуда прикладывать. Следует проглотить несколько кусков измельченного льда.Способ 7: успокоительноеСедативные средства позволят успокоиться, в том числе привести в норму работу всего организма. Эффективным можно назвать настой валерианы. После этого рекомендуем прилечь и немного отдохнуть.Способ 8: сексЗанятие любовью является нестандартным методом избавления от икоты. Однако люди, которые им пользуются, убеждены, что это несравненно работает.Способ 9: объятияОбнимите колени, если одолела икота. Примите позу, подтяните колени к груди, обхватите ноги руками и плотнее прижмите к телу. Посидите в таком положении до минуты, слегка поддавшись вперед.Способ 10: резкий запахРезкий запах позволяет избавиться от икоты практически мгновенно. Водка или спирт на случай икота не помешают: просто откройте бутылек и вдохните немного.