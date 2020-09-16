Врач перечислил популярные заблуждения на тему алкогольной зависимости

Врач перечислил самые популярные заблуждения, которые касаются алкогольной зависимости. Нарколог Илья Кислер заострил внимание на нескольких расхожих мифах.

Первый миф, утверждает врач, связан с тем, что если человек может обходиться без спиртного две-три недели, значит никакой зависимости не существует. На самом деле это не так, некоторые формы расстройств предполагают, что у больного могут быть моменты "просветления", но после них может наступить очередной запой.

Также Кислер отметил, популярное мнение среди многих о том, что следует "собрать волю в кулак", чтобы победить алкоголизм, тоже далеко от истины. Страдающим от алкогольной зависимости нужно правильно подобранное лечение, а не прокачка волевых навыков, считает врач.

Кроме того, ошибочно полагать, что врачи не лечат, а исключительно "кодируют". По утверждению специалиста, современные наркологи могут научить больного навыкам контроля эмоций, мышления и поведения в моменты, когда у пациента может возникнуть тяга к выпивке.
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