5 самых вредных мифов о еде

Если вы верите в эти мифы, то можете лишиться массы ценных и полезных для здоровья питательных веществ. Поэтому давайте узнаем правду.Миф №1: Углеводы вредны для нас. Не все углеводы одинаковы. Те, что поступают из белого хлеба и риса, сладких газированных напитков и других продуктов с высокой степенью переработки, могут способствовать увеличению веса и повышать риск серьезных проблем со здоровьем. Но углеводы из цельных продуктов, богатых клетчаткой, таких как цельнозерновые, бобовые, фрукты и овощи, могут снизить риск хронических заболеваний.Миф № 2: Никогда не пропускайте завтрак. Завтрак - не самый важный прием пищи за день, и не нужно считать, что вы должны его есть всегда. Вы можете пропустить этот прием пищи, если утром не голодны, и сразу перейти к обеду. Кроме того, первый прием пищи в течение дня не нужно получать очень рано.Миф № 3: Всегда ешьте свежие продукты. Иногда замороженные продукты могут быть полезнее свежих. Продукты замораживаются на пике спелости, тогда как некоторые свежие фрукты и овощи собирают до того, как они созреют. Кроме того, во время транспортировки и длительного магазинного хранения может снизиться пищевая ценность даже самых свежих продуктов.Миф № 4: Избегайте глютена. Глютен это белок, содержащийся в пшенице, ржи, ячмене и некоторых других зернах. Непереносимость глютена - неспособность организма переваривать или расщеплять этот белок (целиакия). Это может вызвать проблемы с пищеварительной системой. Но большинство людей (около 90%) целиакией не страдают. Если у вас нет чувствительности к глютену, вы можете есть полезные продукты, например, цельнозерновые.Миф № 5: Любой свежий сок - полезный напиток. При создании сока отделяет клетчатку от фруктов или овощей, что делает напитки более концентрированным источником сахара и означает более высокую гликемическую нагрузку. Следовательно, употребление сока может повысить уровень сахара в крови. Всегда лучше употреблять цельные фрукты и овощи.