Ананасы могут стать новым оружием против COVID-19
Гипотеза была представлена исследователями из Медицинского центра Университета Небраски и Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) в Сильвер-Спринг в США. Ученым удалось получить довольно интересные результаты.
Исследователи продемонстрировали, что бромелаин может подавлять инфекцию SARS-CoV-2, воздействуя сразу на три компонента, помогающих вирусу проникать в клетку и размножаться в организме, вызывая болезнь.
Предыдущие исследования показали, что бромелаин можно использовать для лечения пациентов с воспалением и болью, и что это соединение хорошо всасывается и обладает длительной биологической активностью. Все эти преимущества можно использовать при лечении пациентов с COVID-19.
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