Установлено, как еда продлевает жизнь

Продолжительность жизни человека определяется многими факторами — это, кроме генетики и образа жизни, употребляемые продукты, а также частота приема пищи. Здоровое питание помогает защититься от хронических болезней и прожить дольше.Масштабная научная работа показала, что люди, которые придерживаются здорового питания, страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 31% реже, плюс, у них на 33% снижен риск развития сахарного диабета и на 20% ниже вероятность инсульта. По словам Сары Брюэр, автора книги "Живи дольше, выгляди моложе", диетические ограничения могут значительно продлевать жизнь."Если ограничить употребление калорий до 60-70% от обычной для вас суточной нормы, то можно продлить жизнь чуть ли не в два раза. Конечно, это непростая задача, но результат того стоит", — сказала Брюэр, добавив, что хороший эффект достигается практикой, в рамках которой дни правильного питания чередуются с днями без ограничений."Если переосмыслить пищевые привычки, то можно избавиться от аллергии, аутоиммунных болезней, проблем с сердцем, диабета, и так далее. Более того, правильное питание может быть мощным фактором поддержки в случаях, когда есть высокие риски развития нейродегенеративных заболеваний — в частности, болезней Паркинсона и Альцгеймера", — отметила Брюэр.