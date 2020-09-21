Резкий отказ от употребления алкоголя может таить в себе смертельную опасность для здоровья человека, подтвердил врач нарколог Владимир Нужный. Такая угроза возникает, когда имеется «солидный стаж» пристрастия к спиртному.В интервью изданию «Аргументы и факты» нарколог подтвердил смертельную опасность резкого отказа от алкоголя, объяснив, чем это может быть обусловлено.По словам врача, когда спиртное потребляется человеком длительное время, содержащийся в нем этиловый спирт становится одним из элементов метаболизма. Резкий отказ от алкоголя нарушает этот механизм, выработанный организмом, – в результате возникает «ломка» или абстинентный синдром, способный оказаться смертельно опасным.«Данное состояние способно нарушить сердечный ритм, повысить артериальное давление. Как следствие, может случиться сердечный приступ, инфаркт, инсульт и летальный исход», - пояснил нарколог.