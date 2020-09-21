Красная капуста: содержание витаминов и польза для здоровья

Фиолетовый оттенок выделяет его среди других членов семейства крестоцветных, а также дает ему уникальные питательные свойства. Антоцианы отвечают за цвет и являются потенциально мощным антиоксидантом, который может иметь ряд преимуществ для здоровья.В сыром виде она хрустящая со слегка острым вкусом. При приготовлении краснокочанная капуста становится мягче и приобретает более сладкий вкус.Из-за своего богатого профиля питания и разнообразия этот вид капусты может сыграть важную роль в поддержании вашего здоровья и стать полезным дополнением к вашему рациону.Высокое содержание антиоксидантов и других полезных растительных соединенийАнтиоксиданты связаны с множеством полезных последствий для здоровья и могут работать для предотвращения болезней. Краснокочанная капуста имеет впечатляющий питательный профиль, который помогает предотвратить повреждение клеток и улучшить здоровье.Некоторые из преимуществ употребления краснокачанной капусты:Более сильная иммунная система (витамин С)Более крепкие кости (витамин К)Хорошее здоровье глаз (каротиноиды, которые превращаются в витамин А)Снижение артериального давления (флавоноиды и антоцианы)Пониженное накопление ЛПНП или «плохого» холестерина в артериях (кемпферол)Здоровое сердцеОвощ содержит более 36 видов антоцианов. Было замечено, что антоцианы снижают кровяное давление и снижают факторы риска сердечных заболеваний. Исследования показали, что диета с высоким содержанием антоцианов может снизить риск сердечных приступов до 32%. Кемпферол, еще одно растительное соединение в красной капусте, может помочь окислить нездоровый холестерин ЛПНП и предотвратить атеросклероз.Может способствовать укреплению и здоровью костей, что снижает риск остеопорозаВитамин К, витамин С, кальций и марганец способствуют здоровью костей. Эти питательные вещества играют роль в росте костей, а также защищают костные клетки от повреждений.