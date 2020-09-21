Красная капуста: содержание витаминов и польза для здоровья
В сыром виде она хрустящая со слегка острым вкусом. При приготовлении краснокочанная капуста становится мягче и приобретает более сладкий вкус.
Из-за своего богатого профиля питания и разнообразия этот вид капусты может сыграть важную роль в поддержании вашего здоровья и стать полезным дополнением к вашему рациону.
Высокое содержание антиоксидантов и других полезных растительных соединений
Антиоксиданты связаны с множеством полезных последствий для здоровья и могут работать для предотвращения болезней. Краснокочанная капуста имеет впечатляющий питательный профиль, который помогает предотвратить повреждение клеток и улучшить здоровье.
Некоторые из преимуществ употребления краснокачанной капусты:
Более сильная иммунная система (витамин С)
Более крепкие кости (витамин К)
Хорошее здоровье глаз (каротиноиды, которые превращаются в витамин А)
Снижение артериального давления (флавоноиды и антоцианы)
Пониженное накопление ЛПНП или «плохого» холестерина в артериях (кемпферол)
Здоровое сердце
Овощ содержит более 36 видов антоцианов. Было замечено, что антоцианы снижают кровяное давление и снижают факторы риска сердечных заболеваний. Исследования показали, что диета с высоким содержанием антоцианов может снизить риск сердечных приступов до 32%. Кемпферол, еще одно растительное соединение в красной капусте, может помочь окислить нездоровый холестерин ЛПНП и предотвратить атеросклероз.
Может способствовать укреплению и здоровью костей, что снижает риск остеопороза
Витамин К, витамин С, кальций и марганец способствуют здоровью костей. Эти питательные вещества играют роль в росте костей, а также защищают костные клетки от повреждений.
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