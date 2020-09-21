Диетолог рассказала о питании с гарантированным эффектом похудения
Диетолог рассказала о питании с гарантированным, по ее словам, эффектом похудения. Рекомендации эксперта обнародовало ABC News. Специалист утверждает, что похудение должно всегда соотноситься с правильно составленным рационом, а не ограничениями в потреблении пищи.
Тем, кто мечтает стать стройнее, диетолог рекомендует применять так называемый «метод тарелки».
«Половину должны занимать овощи, четверть – белковые продукты: яйца, рыба, мясо, бобовые. Еще четверть – сложные углеводы: паста, нешлифованный рис или другое цельное зерно, отварной картофель», - рассказала Орос.
Также, добавила специалист, необходимо потреблять полезные жиры – съедать ежедневно немного оливкового масла, орехов или авокадо. Напоследок медик заметила, что питание должно быть разнообразным.
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