Диетолог рассказала о питании с гарантированным эффектом похудения

Чтобы гарантированно похудеть без необходимости использовать диету, следует грамотно выстроить свое питание, ориентируясь на «метод тарелки», то есть, правильные пропорции белков, жиров и углеводов. Об этом рассказала зарубежный диетолог Адриана Орос.Диетолог рассказала о питании с гарантированным, по ее словам, эффектом похудения. Рекомендации эксперта обнародовало ABC News. Специалист утверждает, что похудение должно всегда соотноситься с правильно составленным рационом, а не ограничениями в потреблении пищи.Тем, кто мечтает стать стройнее, диетолог рекомендует применять так называемый «метод тарелки».«Половину должны занимать овощи, четверть – белковые продукты: яйца, рыба, мясо, бобовые. Еще четверть – сложные углеводы: паста, нешлифованный рис или другое цельное зерно, отварной картофель», - рассказала Орос.Также, добавила специалист, необходимо потреблять полезные жиры – съедать ежедневно немного оливкового масла, орехов или авокадо. Напоследок медик заметила, что питание должно быть разнообразным.