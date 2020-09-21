Назван гарнир, способный вызывать резкие скачки сахара в крови

Специалисты советуют отказаться от гарнира из белого шлифованного риса из-за его способности вызывать резкие скачки сахара в крови.Сотрудники NHS (Национальная служба здравоохранения) констатируют, что эффективно контролировать уровень сахара в крови, предотвращать развитие или усиление диабета 2 типа помогает грамотно составленный рацион питания. Сахар, быстро усваиваемые углеводы, соль должны быть сведены к минимуму, подчеркивают эксперты.Медики обратили внимание на то, что современными людьми востребован белый рис – гарниры из него являются крайне популярными в заведения общепита и домашних условиях. Между тем, данный продукт способен вызывать резкие скачки сахара в крови.По данным исследования, в котором анализировались сведения более 1,3 миллиона человек из 21 страны, собранные за десять лет, темпы развития диабета 2 типа значительно увеличились в странах Южной Азии, где рис является основным потребляемым блюдом. При этом было установлено, что в среднем местными жителями потреблялось порядка 630 граммов риса ежедневно, но количество белого риса составляло 128 граммов.По словам ученых, кулинарией сегодня востребованы разные сорта риса, и любителям данного продукта лучше быть осведомленными о количестве углеводов и гликемическом индексе рисовых гарниров. Не следует употреблять за один прием пищи свыше 60 граммов углеводов.При наличии предиабета, диабета от белого риса нужно отказаться, так как он может провоцировать скачки сахара в крови, резюмировали эксперты.