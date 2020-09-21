Назван гарнир, способный вызывать резкие скачки сахара в крови
Сотрудники NHS (Национальная служба здравоохранения) констатируют, что эффективно контролировать уровень сахара в крови, предотвращать развитие или усиление диабета 2 типа помогает грамотно составленный рацион питания. Сахар, быстро усваиваемые углеводы, соль должны быть сведены к минимуму, подчеркивают эксперты.
Медики обратили внимание на то, что современными людьми востребован белый рис – гарниры из него являются крайне популярными в заведения общепита и домашних условиях. Между тем, данный продукт способен вызывать резкие скачки сахара в крови.
По данным исследования, в котором анализировались сведения более 1,3 миллиона человек из 21 страны, собранные за десять лет, темпы развития диабета 2 типа значительно увеличились в странах Южной Азии, где рис является основным потребляемым блюдом. При этом было установлено, что в среднем местными жителями потреблялось порядка 630 граммов риса ежедневно, но количество белого риса составляло 128 граммов.
По словам ученых, кулинарией сегодня востребованы разные сорта риса, и любителям данного продукта лучше быть осведомленными о количестве углеводов и гликемическом индексе рисовых гарниров. Не следует употреблять за один прием пищи свыше 60 граммов углеводов.
При наличии предиабета, диабета от белого риса нужно отказаться, так как он может провоцировать скачки сахара в крови, резюмировали эксперты.
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