Средиземноморская диета идеальна для сердечно-сосудистой системы

Переход на традиционную средиземноморскую диету может быть подарком для сердца и сосудов. К такому выводу пришли ученые из США.На протяжении десятилетий исследователи искали виды питания, которые укрепляют здоровье человека. И вот теперь в Journal of the American College of Cardiology опубликованы результаты научной работы, подтвердившей, что переход на традиционную средиземноморскую диету идеально подходит для укрепления сердечно-сосудистой системы. Это диета богата фруктами, овощами и другими растительными продуктами, оливковым маслом и морепродуктами из которых поступает основное количество белка. Исследование показало, что переход на данное питание реально намного сокращает риск инфарктов, инсультов и связанной с сердечно-сосудистыми болезнями смертности.Кроме того, это питание предотвращает старческое слабоумие, диабет и позволяет поддерживать здоровый вес. Но наибольший эффект произведет сочетание средиземноморской диеты с периодическим голоданием, при котором человек не употребляет калории не менее 12 часов в день. Этого очень легко добиться, если последний приём пищи будет где-то в районе 6-7 вечера. За этот период уровень воспалений резко снижается.Исследователи подчеркивают, что привыкнуть к такому режиму питания совсем не так сложно. Средиземноморская диета для здоровья крайне полезна, она позволяет уменьшить уровень сахара и обогащенных углеводов, чтобы чаще есть полезные овощи и жиры. Это положительно повлияет на гормоны голода, так что человек будет менее голодным, так что качество сна вырастет. Объем красного вина надо ограничить одним бокалом в день для женщин и двумя для мужчин. Лучше отказаться от искусственных подсластителей и дополнительных сахаров, так как они увеличивают показатели инсулина.