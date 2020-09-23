Недостаток и избыток сна связаны с ухудшением работы мозга

Как нехватка, так и избыток сна могут быть связаны с нарушениями когнитивных функций – памяти и скорости мышления. Это показала новая работа китайских ученых.Почему это важно?Нарушения когнитивных способностей может быть предвестником развития деменции в будущем. Деменция сегодня считается одной из приоритетных медицинских проблем: предполагается, что к 2050 году доля людей с этим расстройством психики достигнет одной пятой части населения планеты. Поскольку лечения деменции еще не существует, профилактика этой болезни особенно важна.Ученые всего мира активно изучают причины и факторы риска деменции. Как ни странно, сейчас нельзя твердо сказать, являются ли нарушения сна предвестником деменции. Исследования о связи количества сна и когнитивных отклонений у пожилых людей раньше давали противоречивые результаты. Одной из проблем был небольшой объем исследований.Что сделали ученыеКитайские ученые проанализировали данные двух крупных исследований старения, проведенных в Китае и Англии. Всего в них приняли участие более 20 тысяч человек, которые сообщали о своих привычках, связанных со сном, и проходили когнитивные тесты.Оказалось, что с этими тестами хуже справляются те, кто спит меньше четырех или больше 10 часов. Их показатели были ниже, чем у тех, кто спал в среднем семь часов в сутки. Это значит, что «мониторировать состояние когнитивных функций нужно у людей, которые спят существенно меньше или больше нормы», считают исследователи.Однако и это исследование не дает достаточной информации, чтобы доказать, что недостаток или избыток сна – причина деменции. Сейчас ученые могут говорить только о связи этих явлений. Механизм этих связей известен плохо. Ученые предполагают, что в их основе может лежать воспаление.Как спать лучшеВозможно, качественный сон станет важной мерой профилактики деменции. Чтобы лучше спать ночью, американская некоммерческая организация Национальный фонд сна рекомендует:Установить реалистическое время отхода ко сну, и придерживаться его и в будни, и на выходных.В спальне должно быть темно и не жарко.В спальне должны быть запрещены телевизор, компьютер, планшеты, смартфоны.Не нужно употреблять кофеносодержащие напитки перед сном.Следует избегать позднего приема пищи.Нужно постараться отказаться от табака.В дневное время необходимо уделять время физической активности.