Эти продукты помогут справиться с дефицитом витамина D

В осенний период это становится реальной проблемой.В народе витамин D называют витамином солнца, поскольку он возникает в организме именно под влиянием солнечных лучей. С наступлением осени-зимы с солнцем приходится прощаться, соответственно, уровень необходимого витамина значительно падает. Как исправить ситуацию и где взять необходимое вещество для нашего здоровья.Наше состояние здоровья и самочувствие во многом зависит от витамина D, дефицит которого приводит к набору веса, снижению аппетита, апатии и бессонницы. Восполнить недостаток полезного вещества достаточно просто.В первую очередь врачи рекомендуют в солнечные дни проводить больше времени на улице: самые подходящий период — гулять хотя бы 20 минут утром с 9:00—11:00. Следующим этапом станет употребление продуктов, которые содержат важный «солнечный» компонент.ЖИРНАЯ РЫБА Пропустить через 7 Одним из бюджетных источников витамина D медики называют жирную рыбу. Конечно, семга — лучший вариант, но дорогостоящий. На замену ей специалисты советуют добавить в рацион селедку, скумбрию или консервированные шпроты. Разнообразить меню можно говяжьей или бараньей печенью.МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ Молочка богата не только полезными микроэлементами в виде кальция и железа, но витамином D. Причем врачи рекомендуют добавлять в рацион продукты с высоким содержанием жирности: масло, молоко, сыр, разные виды сыров и сметану.ЯЙЦА КУРИНЫЕ Особое внимание диетологи советуют обратить на куриные яйца. Оказывается, именно в желтках содержится наибольшее количество солнечного витамина. Так, в 100 г продукта — около 70% суточной нормы витамина D. Поэтому не забудьте добавить в свое домашнее меню яйца, причем именно желтки.ГРИБЫ Еще один бюджетный источник витамина D следует собирать или приобретать в сезон, чтобы это получилось максимально выгодно. Кстати, грибы также можно сушить — на полезные свойства это никак не повлияет. Самыми распространенными обладателями D-витамина врачи называют вешенки, лисички, сморчки и другие.ФРУКТЫ И ЗЕЛЕНЬ В небольшом количестве, но все же витамин D можно найти в мандаринах, черной смородине, киви, сушеном инжире и других фруктах. Петрушка и крапива тоже входят в список источников вещества и прекрасно подойдут для приготовления бодрящих супчиков.РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА Льняное, оливковое, подсолнечное — все эти масла богаты витаминами группы В, А, а также D. Растительные масла улучшают работу ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и благоприятно влияют на работу головного мозга. Поэтому в осенне-зимней период добавление данного продукта в пределах нормы будет полезным для здоровья.СЫР ТОФУ И СОЕВОЕ МОЛОКО Соевые продукты по типу сыра тофу или молока — прекрасный источник аминокислот, железа, кальция и других важных для иммунной системы микроэлементов. В них также содержится небольшое количество витамина D, поэтому их тоже можно включать в рацион.АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЭШ Натуральный апельсиновый сок богат витаминами А, Е, С, D, В1, В2, B6, РР, а также такими минералами и микроэлементами, как калий, фосфор кальций, магний, натрий и железо. Свежий сок благотворно влияет на физическое состояние человека, способствует очищению крови и улучшает аппетит. В одном стакане, к слову,