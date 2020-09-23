Что делать, если у вас чесотка

Чесоточный клещ очень легко передается от одного человека другому. Он «цепляется» к людям, независимо от уровня их гигиенических навыков и образа жизни. Небольшая инструкция, как действовать, столкнувшись с чесоткой или подозрением на нее, может понадобиться любому.У меня был контакт с зараженным чесоткой. Как скоро у меня может проявиться болезнь?У людей, которые не болели чесоткой раньше, развитие клинической картины занимает 4-8 недель. У болеющих повторно симптомы обычно появляются существенно раньше – через 1-4 дня. Человек может заражать окружающих и до появления симптомов.Чесотка – заболевание, которое вызывают мелкие клещи Sarcoptes scabiei. Паразиты проделывают ходы в коже, это сопровождается сильным зудом. Желание чесаться особенно сильно ночью. Заболевание очень просто передается, но сравнительно легко лечится.Нужно ли мне лечиться, если я контактировал с больным чесоткой?Согласно российским рекомендациям, лечение требуется всем людям, которые проживают в очаге заражения (вместе с больным). Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) поддерживают эту рекомендацию и указывают, что лечение нужно половым партнерам и другим людям, у которых был непосредственный контракт с кожей зараженного.CDC рекомендуют проконсультироваться со специалистом после возможного контакта с больным чесоткой. Они указывают, что чесоткой очень легко заразится. Ситуацией со сравнительно низким риском они называют рукопожатие с человеком, который болеет нодулярной чесоткой. Если рукопожатие затянется на 5-10 минут, риск передачи клещей станет высоким.Таким образом, чем тем теснее был контакт, тем выше вероятность того, что лечение потребуется.Какие принципы лечения нужно знатьНезависимо от выбранного средства, дерматологи рекомендуют:Лечить одновременно всех людей, которые проживают совместно с заболевшим. Это должно снизить риск повторного заражения.Наносить средство против чесотки на все участки кожи от шеи и ниже.Рекомендуется втирать мазь вечером. Предполагается, что лечение будет эффективнее, потому что чесоточный клещ активнее ночью.Втирать мазь нужно особенно тщательно в подошвы и ладони. Делать это надо руками, а не салфеткой или тампоном.Аккуратно сохранять мазь на коже так долго, сколько того требует инструкция (около 12 часов). Наносить ее заново, если она стирается или смывается.Нужно принять душ перед лечением по его завершению.Пройти второй курс (обычно спустя неделю), если требует инструкция препарата.Также до полного излечения важно:Избегать тесного физического контакта, включая сексуальный, до завершения полного курса лечения.Ни с кем не делить свое полотенце, одежду и постель.Как избавиться от чесоточных клещей в своем окруженииЧасть вещей (одежду, постельное белье, полотенца) можно постирать в горячей воде в стиральной машине. Альтернатива – замачивание в хлорсодержащих растворах на один час. Одежду можно обеззаразить, прогладив утюгом. Ковры и мебель нужно хорошо пропылесосить, во всей квартире провести влажную уборку.Чесоточные клещи могут прожить без человека 2-3 дня. По идее, если оставить их одних дома на этот срок, после возвращения нужно будет только избавиться от трупов. Этот принцип можно и нужно использовать для очищения вещей, которые нельзя постирать в горячей воде, обеззаразить и прогладить. Их можно оставить на это время в герметично закрытых пакетах.Я пролечился от чесотки. Нормально ли, что зуд остался?Симптомы могут сохраняться в течение 2-3 недель после лечения. Изначально его вызвала реакция иммунной системы на возбудителей болезни, чесоточных клещей. Требуется время для обратного развития этого процесса. Важно отметить, что, несмотря на возможный зуд, новые чесоточные ходы и сыпь не должны появляться.Специалиста нужно расспросить, какие средства можно использовать против зуда. Если симптомы сохраняются дольше указанного срока, необходимо посетить врача.