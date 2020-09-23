Что делать и что не делать после укуса змеи

Вы пришли в лес собирать грибы или ягоды и случилось то, о чем порой страшно подумать - вас укусила змея. Как ни странно, первое, что нужно сделать, это успокоиться – частота сердечных сокращений лишь способствует распространению яда по организму.На территории России водятся около 90 видов змей, некоторые из них действительно опасны, но летальных исходов от укусов змей очень мало. Согласно данным центра гигиенического образования населения, лишь 0,3% случаев укуса имеют худший финал. Другими словами, примерно из 333 укушенных змеей летальный исход бывает у одного.Важно!Если вы целенаправленно идете в лес, не забудьте взять аптечку. В ней обязательно должны быть лекарства, которые вы принимаете на постоянной основе, средства для оказания первой помощи при травмах. Если вы идете в место, которое известно наличием змей, позаботьтесь о том, чтобы купить антигистаминное и зарядить свой телефон, чтобы при необходимости вызвать помощь. Надевайте плотную одежду и высокую обувь.Хронология действий при укусе любой змеи:После укуса необходимо отойти на безопасное расстояние и сесть, облокотившись на дерево;Нужно снять всё, что может послужить жгутом: браслеты, кольца, часы, ослабить шнуровку на ботинках. Жгут не спасёт вас от распространения яда по организму, а наоборот заставит конечность в месте укуса раздуться. Самое печальное последствие жгута - ампутация;Нужно обвести место укуса и прямо на коже (при наличии ручки или фломастера) написать время, когда вы поставили отметку. Повторять эту процедуру нужно каждые 30 минут. По быстроте увеличения припухлости, врачи смогут понять, какая конкретно змея вас укусила. Также следите и, при возможности, записывайте или запоминайте появляющиеся симптомы и время их проявления. Это тоже поможет врачам опознать змею и дать вам нужное противоядие;Если вы взяли с собой аптечку, примите антигистаминное первого поколения, например, “Димедрол” или “Тавегил”. Если у вас с собой ничего нет, постарайтесь обездвижить конечность и как можно быстрее выбраться из леса;Звоните в 112 и пытайтесь выбраться к цивилизации.Что не нужно делать:накладывать жгут;резать;отсасывать яд;прижигать;прикладывать лед;принимать обезболивающее (они нарушают свертываемость крови, что может привести к внутреннему кровотечению).Знание этих несложных правил и хладнокровие помогут вам избежать неприятных последствий от встречи со змеей.