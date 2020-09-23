Диетолог назвал самый вредный завтрак

Многие врачи рекомендуют не пропускать утренний прием пищи. Но есть на завтрак полезно далеко не все. Подробнее об этом рассказала российский врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.Эксперт посоветовала отказаться от употребления во время завтрака каш быстрого приготовления – эти продукты резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.Этот гормон приводит к снижению сахара и, таким образом, уже скоро человек чувствует себя голодным.Также Кононенко порекомендовала исключить мюсли и хлопья с молоком или соком, а также бутерброды и тосты с шоколадной пастой или джемом. Это касается всех продуктов с большим содержанием простых сахаров, сообщает «Пятый канал».