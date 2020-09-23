Топ-7 простых способов улучшить память

Они действительно работают.Память играет важную роль в нашей жизни как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Если вам интересно, как улучшить память. Мы собрали естественные и эффективные способы сделать это.1. МедитируйтеМы живем в мире непрерывной, круглосуточной информации. Это похоже на водопад, который бесконечно вливает новости, данные, факты и цифры в наше сознание.К сожалению, наш мозг не предназначен для восприятия такого огромного количества информации. Поэтому неудивительно, что большинству людей сложно запоминать информацию и вспоминать некоторые вещи.Даже если вы считаете, что у вас хорошая память и вам удобно выполнять несколько задач, вы также будете осознавать, что ваш мозг может обработать за один раз не так много информации. Исследования показывают, что чем больше информации и отвлекающих факторов вы получаете, тем сложнее переносить информацию в долговременную память.К счастью, медитация может помочь.Даже если вы просто медитируете по 10 минут в день, вы повысите свою способность сосредотачиваться, что, в свою очередь, поможет вам запоминать важные факты.Хотя любое количество медитации поможет улучшить вашу память, одно исследование показало, что «8, а не 4 недели короткой ежедневной медитации снизили негативное настроение и улучшили внимание, рабочую память и память узнавания, а также снизили показатели тревожности».Поэтому, если вы ищете максимальную пользу, попробуйте придерживаться практики медитации как минимум 8 недель.Однако для медитации не нужно просто закрывать глаза и сидеть в позе лотоса. Некоторые люди предпочитают просто прогуляться на природе. Это проясняет и успокаивает их ум, но при этом дает очень важный импульс их сосредоточению.2. Высыпайтесь как следуетЕсли вы недосыпаете или плохо спите, то, скорее всего, вы плохо запоминаете. Это потому, что сон и память тесно связаны.Если у вас напряженная жизнь и вы регулярно не высыпаетесь, это отрицательно скажется на ваших когнитивных способностях, включая память.Вам нужно как минимум семь-девять часов сна в сутки. Если вы будете спать такое количество часов регулярно, то уже через несколько дней вы заметите ощутимое улучшение своей способности запоминать и вспоминать вещи.Поддерживать правильный цикл сна не всегда легко, но если вы заботитесь об улучшении своей долгосрочной и краткосрочной памяти, то очень важно, чтобы вы попытались получить хотя бы рекомендуемое количество спать каждую ночь.3. Испытайте свой мозгКогда вы в последний раз тренировали свой мозг? Речь о кроссвордах, судоку и играх на запоминание.Чтобы расширить свой банк памяти и сделать воспоминания точными, вам нужно постоянно бросать вызов своему мозгу.Приложения для тренировки мозга — суперэффективный способ сделать это. При регулярном использовании некоторые приложения могут улучшить вашу концентрацию, концентрацию внимания, способность решать проблемы и улучшить память.Работа со своим мозгом укрепит ваши нейронные пути и улучшит ваши умственные способности.4. Делайте больше перерывовЕсли вы хотите узнать, как улучшить память, регулярные перерывы — лучший способ сохранить продуктивность, творческий подход и готовность к новым возможностям. Это также лучший способ узнать новую информацию.Обычно при изучении большого количества новой информации большинство людей тратят часы на ее чтение, пытаясь как можно быстрее изучить и запомнить содержание. К сожалению, они кое-что упускают.В одном исследовании 2011 года, проведенном в Университете Иллинойса, сделан вывод о том, что «мозг создан для того, чтобы обнаруживать изменения и реагировать на них… а продолжительное внимание к одной задаче на самом деле мешает выполнению».Это основано на так называемом «декременте бдительности». Это применимо ко многим вещам. Например, мы часто не замечаем, как одежда касается нашего тела, потому что наш мозг привыкает к этому ощущению. Однако, переодевшись, вы, скорее всего, заметите разницу в текстуре и температуре на несколько минут.Когда вы делаете перерыв в запоминании информации, это перенаправляет ваше внимание и энергию, что в целом приводит к повышению концентрации.Это похоже на физические упражнения. Вы бы не стали усиленно тренироваться четыре часа подряд. Вместо этого вы будете делать регулярные перерывы, чтобы дать легким, сердцу и мышцам достаточно времени для восстановления. Несоблюдение этого правила приведет к мышечным спазмам и перенапряжению.В общем, делайте регулярные перерывы при изучении новой информации.5. Изучите новый навыкУчастие в значимой и целенаправленной деятельности стимулирует ум. Он также снижает стресс и улучшает здоровье и благополучие.Очевидно, что изучение новых навыков дает вам стимул, концентрацию и то, к чему нужно стремиться. Ваш мозг любит учиться, и вы должны использовать это, всегда ища новую информацию. Когда обучение станет привычкой, вы обнаружите, что ваша способность запоминать и вспоминать вещи без усилий также становится привычкой.6. Начните тренироватьсяЕсли вы еще не тренируетесь регулярно, вот еще одна причина для этого:Упражнения по 20-30 минут три раза в неделю улучшат вашу долговременную память.Регулярные физические нагрузки увеличивают кровоток в вашем теле и снабжают мозг дополнительным кислородом и питательными веществами.Исследования показали, что даже если у вас мало времени, ежедневные 60-секундные упражнения высокой интенсивности предлагают многие преимущества более длительных тренировок.7. Ешьте более здоровую пищуПища, которую вы едите, помогает определить способность вашего мозга хранить и запоминать информацию. Плохая диета (например, нездоровая пища + газировка) Вредит не только вашему физическому, но и психическому здоровью.К счастью, есть несколько продуктов, которые особенно полезны для вашего мозга и памяти. К ним относятся: черника, сельдерей и темный шоколад. Но любые фрукты, овощи или продукты с высоким содержанием антиоксидантов окажут положительное влияние на ваш мозг и память.Продукты с высокой степенью переработки и продукты, богатые сахаром, негативно влияют на вашу память. Это связано с тем, что они не содержат питательных веществ в вашем мозгу, что приводит к умственной усталости.Если вы хотите улучшить свое психическое здоровье, ешьте и пейте больше натуральных и цельных продуктов.