Медиками названы неизвестные полезные свойства лимонов

Помимо способности поддерживать организм при простуде, лимоны также обладают многими другими полезными свойствами. Медики рассказали о неизвестных качествах этих цитрусовых.Многим хорошо известно, что лимоны являются богатым источником витамина C, что делает их одним из лучших продуктов для поддержания иммунитета и борьбы с инфекциями в эпидемиологически неблагоприятный период. Но питательная ценность лимонов более значительна: их состав содержит витамины группы B, фосфор, белок, углеводы.Медиками были названы неизвестные полезные свойства лимонов, об этом пишет издание Sabah (Турция).Ревматизм. Употребление воды с лимоном перед едой и перед сном уменьшает проявление неприятных симптомов ревматизма.Полость рта. Полоскание рта теплой водой с лимоном способствует избавлению от болезненных язв, воспалений во рту. Помимо того, употребление воды с лимоном помогает облегчить боль, связанную с опухшими деснами.Стресс, психо-эмоциональное напряжение. Еще одно важное, но мало кому известное полезное свойство лимонной воды: ее питье снижает высокое кровяное давление, уменьшает выраженность стресса, депрессии, беспокойства, приносит чувство расслабления.Щелочной баланс. Сок лимонов подщелачивает все тело и уравновешивает уровень pH в организме. Поддерживать нормальный уровень щелочи в теле очень важно хорошего здоровья, подчеркивают медики.Очищение от токсинов. Питательные вещества, содержащиеся в лимонах, действуют как естественное мочегонное средство, которое учащает мочеиспускание и способствует удалению ненужных, потенциально токсичных веществ из тканей и кровотока.Кожа. Ежедневное употребление лимонной воды помогает «оживить» кожу – цитрус богат антиоксидантами, благодаря чему обеспечивает антивозрастной эффект, продлевает моложавость внешнего облика.