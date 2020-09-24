Фитотерапия: какими цветами стоит не только любоваться

Чернобривцы, настурцию и календулу широко используют в косметологииПолезными и вкусными могут быть не только плоды. Знакомые нам с детства цветы, оказывается, активно применяют в фармацевтике и косметологии. Что за чудо-зелень растет прямо под ногами и какими цветами стоит не только любоваться, рассказываем в материале.Травница Наталия Земная знает все о пользе цветов, которые растут чуть ли не у каждой хозяйки. Разбираемся вместе.Чернобривцы (бархатцы)Известные всем чернобривцы родом из Южной Африки. Об их целебных свойствах знали испокон веку. В них очень много золота и меди, и эти микроэлементы, которых недостаточно в организме, люди должны принимать, измельчив цветок и заварив из него чай.ЧернобривцыАроматные цветы успокаивают нервную систему, лечат кожные заболевания, а еще улучшают работу пищеварительной системы. Поэтому они популярны в фармацевтической промышленности.По словам диетолога Юлии Поворознюк, их добавляют в витаминные комплексы.Чернобривцы используют для улучшения зрения, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, укрепления иммунитета.НастурцияЭти цветы называют хранителями женской красоты. Лосьон из цветков делает кожу лица красивой, а если втирать сок в кожу головы или сделать отвар и полоскать им волосы после мытья, они будут хорошо расти.НастурцияРастение лечит атеросклероз, больное сердце и почки. А семена этих цветов — известный деликатес. Они являются природным антибиотиком в борьбе со многими заболеваниями, также их используют как приправу в еде.Календула (ноготки)Этот цветок обладает противовоспалительными свойствами. На основе календулы изготавливают различные настойки.КалендулаДиетолог уточняет, что такими настойками полощут горло при фарингитах и тонзиллитах. А еще настойку из этих цветов можно использовать при воспалительных заболеваниях кожи. Пригодится календула и для лечения больного желудка, печени и почек.