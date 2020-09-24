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Привычка ежедневно жевать лавровый лист может принести много пользы организму – например, это предотвращает воспаление в горле и носоглотке, помогает лучше переносить ОРВИ, поддерживает иммунную функцию.Отвечая на вопрос о том, почему нужно ежедневно жевать лавровый лист, специалисты поясняют: такая практика укрепляет иммунитет и улучшает защиту от различных инфекций. Также это дает много других преимуществ. В частности, «лаврушка» насыщена антиоксидантными соединениями полифенолами, помогающими снижать уровень холестерина и сахара в крови.«Благодаря дубильным веществам и эфирным маслам лавровый лист обладает антисептическими, противовоспалительными свойствами. Если жевать его при респираторных инфекциях, можно быстрее справиться с болью в горле, воспалениями в носоглотке, полости рта», - рассказали эксперты.Вдобавок листья лавра нормализуют пищеварение, помогают решить проблему бессонницы (если жевать их на ночь).Жевать лавровый лист нужно правильно. Начинающим рекомендуется использовать лишь небольшую его часть, постепенно увеличивая ее со временем. Разжевывать нужно как можно тщательнее в течение нескольких минут, после чего массу следует выплюнуть. Противопоказаниями к данной процедуре являются беременность и кормление грудью, запор, язва желудка, сообщает «Рамблер/доктор».