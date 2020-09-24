Лимон: натуральный антибиотик

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Лимон наверняка есть в каждом доме, в любом случае купить его не проблема. Но раньше все было не так. Лимоны завозили из южных стран и многие не могли позволить себе купить эти богатые витаминами и другими полезными веществами цитрусовые. Разберемся, в чем именно заключается польза лимона и почему его обязательно нужно включить в рацион.Для начала немного истории. Прародиной лимона считается Юго-Восточная Азия. А во времена Римской империи цитрус начали выращивать в Средиземноморье. Еще с тех пор люди знали о целебных свойствах лимона. И сейчас его активно используют для укрепления здоровья.Полезные свойства лимонаКожура лимона содержит эфирное масло с лимоненом и цитралом, а также пектин, который способен снизить уровень «плохого» холестерина в организме. В мякоти есть кумарины, каротиноиды, флавоноиды и много витамина C, который защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Лимонный сок благоприятно воздействует на работу печени и желчного пузыря, но при этом не оказывает окислительного действия на организм. При переваривании лимонной кислоты образуется карбонат калия, нейтрализующий вырабатываемую желудком кислоту.Лимонный сок против простуды и для нормализации пищеваренияСок лимона можно развести небольшим количеством воды, это средство активно помогает:замедлить носовое кровотечение;избавиться от кровоточивости десен;устранить диарею;улучшить состояние кожи;облегчить состояние при ангине, тонзиллите;повысить иммунитет.Лимонный сок полезно добавлять в ромашковый или липовый чай, получится отличное средство для нормализации пищеварения и предотвращения простудных заболеваний.Эфирное масло лимона: освежает воздух, успокаивает нервную систему и помогает избавиться от целлюлитаЛимонное масло можно использовать для дезинфекции и освежения воздуха в помещении. Достаточно добавить несколько капель в аромалампу или увлажнитель воздуха. Масло содержит лимонен, обладающий противовирусными свойствами, поэтому вдыхать аромат масла особенно рекомендуется при герпесе.Для нормализации работы нервной системы, устранения проблем с пищеварением, облегчения состояния при гриппе эфирное масло рекомендуется употреблять внутрь – нанесите 5 капель средства на ломтик хлеба. Такой хлеб желательно есть два-три раза в день.Также лимонное масло можно использовать для устранения целлюлита. Это проблема, с которой сталкиваются многие женщины – подкожная клетчатка меняется, кожа становится бугристой и напоминает апельсиновую корку. При избыточном весе жировые клетки проникают в кориум, находящийся под эпидермисом и содержащий коллагеновые волокна, отвечающие за эластичность и упругость кожи. Жировые клетки препятствуют выработке коллагена, что в свою очередь уменьшает количество коллагеновых волокон в кориуме.Чтобы избавиться от целлюлита, необходимо приготовить смесь из нескольких ингредиентов:масла жожоба или лесного ореха – 100 мл;эфирных масел лимона, шалфея, эвкалипта, кедра – по 7 капель.Обрабатывать смесью проблемные участки следует два-три раза в день в течение месяца, затем сделать перерыв на одну-две недели. Эфирные масла улучшат кровообращение и ускорят процесс регенерации тканей.