Лимон: натуральный антибиотик
Для начала немного истории. Прародиной лимона считается Юго-Восточная Азия. А во времена Римской империи цитрус начали выращивать в Средиземноморье. Еще с тех пор люди знали о целебных свойствах лимона. И сейчас его активно используют для укрепления здоровья.
Полезные свойства лимона
Кожура лимона содержит эфирное масло с лимоненом и цитралом, а также пектин, который способен снизить уровень «плохого» холестерина в организме. В мякоти есть кумарины, каротиноиды, флавоноиды и много витамина C, который защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Лимонный сок благоприятно воздействует на работу печени и желчного пузыря, но при этом не оказывает окислительного действия на организм. При переваривании лимонной кислоты образуется карбонат калия, нейтрализующий вырабатываемую желудком кислоту.
Лимонный сок против простуды и для нормализации пищеварения
Сок лимона можно развести небольшим количеством воды, это средство активно помогает:
замедлить носовое кровотечение;
избавиться от кровоточивости десен;
устранить диарею;
улучшить состояние кожи;
облегчить состояние при ангине, тонзиллите;
повысить иммунитет.
Лимонный сок полезно добавлять в ромашковый или липовый чай, получится отличное средство для нормализации пищеварения и предотвращения простудных заболеваний.
Эфирное масло лимона: освежает воздух, успокаивает нервную систему и помогает избавиться от целлюлита
Лимонное масло можно использовать для дезинфекции и освежения воздуха в помещении. Достаточно добавить несколько капель в аромалампу или увлажнитель воздуха. Масло содержит лимонен, обладающий противовирусными свойствами, поэтому вдыхать аромат масла особенно рекомендуется при герпесе.
Для нормализации работы нервной системы, устранения проблем с пищеварением, облегчения состояния при гриппе эфирное масло рекомендуется употреблять внутрь – нанесите 5 капель средства на ломтик хлеба. Такой хлеб желательно есть два-три раза в день.
Также лимонное масло можно использовать для устранения целлюлита. Это проблема, с которой сталкиваются многие женщины – подкожная клетчатка меняется, кожа становится бугристой и напоминает апельсиновую корку. При избыточном весе жировые клетки проникают в кориум, находящийся под эпидермисом и содержащий коллагеновые волокна, отвечающие за эластичность и упругость кожи. Жировые клетки препятствуют выработке коллагена, что в свою очередь уменьшает количество коллагеновых волокон в кориуме.
Чтобы избавиться от целлюлита, необходимо приготовить смесь из нескольких ингредиентов:
масла жожоба или лесного ореха – 100 мл;
эфирных масел лимона, шалфея, эвкалипта, кедра – по 7 капель.
Обрабатывать смесью проблемные участки следует два-три раза в день в течение месяца, затем сделать перерыв на одну-две недели. Эфирные масла улучшат кровообращение и ускорят процесс регенерации тканей.
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