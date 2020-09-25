Десять советов для тех, кто хочет похудеть без вреда для здоровья

Можно обойтись без серьезных ограничений.Хотя у вас может быть мотивация быстро похудеть, к четвертому дню любой безумной экстренной диеты, на которую вы решили сесть, вам захочется её бросить. Хуже всего-то, что они не только не помогут похудеть, но и могут нанести ущерб здоровью.Мы можем предложить вам гораздо более простой, здоровый и разумный план атаки лишнего веса:Ешьте бобовые хотя бы четыре раза в неделюВ одном исследовании люди, соблюдающие низкокалорийную диету, включающую четыре еженедельные порции бобовых, потеряли значительно больше веса через четыре недели. Их данные сравнивали с теми, кто ел такое же количество калорий, но не употреблял бобовые.Ешьте цельные углеводы, белки и жиры каждые несколько часовСбалансированное питание и закуски, содержащие все макроэлементы, необходимые вашему организму каждые несколько часов. Это являются ключом к зарядке организма энергией для тренировок. Это также предотвращает переедание и поддерживает метаболизм на максимальной скорости.Сократите потребление обработанных пищевых продуктов и солиСпособ избавиться от лишнего веса воды – это контролировать уровень натрия и калия. Для этого сократите употребление полуфабрикатов, которые, как правило, содержат много натрия.Избегайте макарон, печенья и конфетОдин из самых простых способов избавиться от вздутия живота – сократить потребление простых рафинированных углеводов. Некоторые источники, на которые следует обратить внимание, включают белую пасту, печенье, крекеры и конфеты, которые имеют высокий процент рафинированного сахара.Другие полезные советы:Пейте литр воды на каждые 20 килограммов вашего веса.Выполните 20 минут интервальных тренировок высокой интенсивности (HIIT).Спите 8,5 часов.Ешьте горсть орехов каждый день.Если вы все равно не едите овощи, попробуйте включить их в свой рацион, готовя из них смузи.Не ешьте одну пищу чаще одного раза в день. Если на завтрак у вас есть тосты, выберите на обед и ужин другой цельнозерновой углевод, например коричневый рис или квиноа.