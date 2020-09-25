Как понять, что насморк превращается в гайморит
В начале обе болезни имеют схожие симптомы: заложенность носа и отечность. Ринит отличается тем, что человек часто чихает, а выделения больше напоминают воду. Может закладывать уши, нос чешется и сушит.
Когда начинает развиваться гайморит, у человека начинает болеть голова, а выделения из носа меняет цвет. Обратите внимание, что температура повышается при острой форме гайморита, если гайморит хронический – температура может остаться в норме.
Главные симптомы гайморита
Поздняя диагностика может вызвать множество осложений и привести к необходимости операционного вмешательства, поэтому если ваш насморк затянулся, а голова продолжает болеть – обратитесь к врачу.
Гайморит опасен тем, что в пазухах начинают скапливаться гнойные отложения, которые могут распространиться по организму и попасть в мозг. Это может привести к летальному исходу.
Своевременное обращение к врачу поможет вылечить гайморит при помощи промывания, необходимых антибиотиков и капель.
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