Учёные выяснили, что фруктоза приводит к болезни Альцгеймера

Группа международных учёных пришла к выводу, что повышенный уровень фруктозы в организме приводит к негативным последствиям и развитию болезни Альцгеймера.По мнению учёных, в развитых странах распространен "западный стиль питания", который приводит к повышенному метаболизму фруктозы в головном мозге."Мы предполагаем, что болезнь Альцгеймера — это современное заболевание, вызванное изменениями в диетическом образе жизни, при котором фруктоза нарушает церебральный метаболизм и функцию нейронов", - пояснил профессор Ричард Джонсон