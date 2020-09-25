Учёные выяснили, что фруктоза приводит к болезни Альцгеймера
По мнению учёных, в развитых странах распространен "западный стиль питания", который приводит к повышенному метаболизму фруктозы в головном мозге.
"Мы предполагаем, что болезнь Альцгеймера — это современное заболевание, вызванное изменениями в диетическом образе жизни, при котором фруктоза нарушает церебральный метаболизм и функцию нейронов", - пояснил профессор Ричард Джонсон
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Неврология
Добавить комментарий