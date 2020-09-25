Названа лучшая диета для здоровья сердца

Универсальная, полезная диета.Согласно сводному обзору, опубликованному в Журнале Американского колледжа кардиологии, средиземноморская диета Песко идеально подходит для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.В рамках этой диеты, богатой орехами, цельными злаками, оливковым маслом первого отжима, рыбой и морепродуктами также рекомендуется и интервальное голодание, подчеркнули исследователи.Традиционная средиземноморская диета одобрена специалистами разных стран, а также Рекомендациями США по первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 2019 года. Средиземноморская диета состоит из растительной пищи (фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые, семена, орехи и маслины), рыбы / морепродуктов, оливкового масла и умеренного количества молочных продуктов (йогурт и сыр) и яиц.Многочисленные исследования и рандомизированные клинические испытания показали, что диета связана с более низким риском сердечных заболеваний, диабета, снижения когнитивных функций, депрессии и некоторых видов рака.«Хотя люди всеядны и могут питаться множеством продуктов, идеальная диета для здоровья остается дилеммой для многих людей. Диета, богатая растениями, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний; однако за веганством трудно следовать, и оно может привести к серьезному дефициту питательных веществ. С другой стороны, многие люди в современных западных культурах чрезмерно потребляют мясо. Мы предлагаем средиземноморскую диету Песко как решение этой «дилеммы всеядности», — сказал Джеймс Х. О’Киф, доктор медицинских наук, директор профилактической кардиологии в Центре кардиологии Средней Америки в Сент-Луке и ведущий автор исследования.Руководящие принципы питания для американцев на 2015?2020 годы рекомендуют взрослым употреблять рыбу не реже двух раз в неделю вместо красного мяса, птицы или яиц. Пескатарианская диета включает рыбу и морепродукты в качестве основного источника белка и сводит к минимуму потребление красного мяса или птицы. Мета-анализ пяти проспективных диетических исследований показал, что по сравнению с обычными мясоедами смертность от ишемической болезни сердца была на 34% ниже у тех, кто придерживался пескатарианской диеты.Средиземноморская диета Песко также отличается использованием оливкового масла первого отжима вместо сливочного масла или других жиров. Оливковое масло первого холодного отжима обладает кардиометаболическими преимуществами, такими как снижение холестерина липопротеинов низкой плотности («плохой») и повышение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности.«Среди экспертов по питанию нет четкого консенсуса относительно роли молочных продуктов и яиц в риске сердечных заболеваний, однако мы разрешили их использование. Предпочтительны нежирный йогурт и сыры; сливочное масло и твердый сыр не рекомендуется», — сказал О’Киф.Прерывистое голодание, практика ограничения ежедневного потребления калорий в определенном временном окне (обычно от восьми до 12 часов) каждый день, снижает воспаление и улучшает чувствительность к инсулину, заставляя организм переключаться с сжигания глюкозы на жирные кислоты в качестве основного метаболического топлива. Но доказательства относительно ограниченного по времени приема пищи являются предварительными и требуют дополнительных исследований.Напомним, что Международный совет по питанию (International Food Information Council — IFIC) составил рейтинг самых популярных диет 2020 года. Ими оказались интервальное голодание (ему следуют 10% американцев), чистое питание (9%), кето диета (8%), низкоуглеводная диета (7%).Среди них нет классической средиземноморской диеты или диеты Weight Watchers, рассказывает один из руководителей IFIC Али Уэбстер. По словам Уэбстер, в нынешнем году палеодиета и безглютеновая диета также сильно потеряли в популярности.А растущую популярность интервального голодания и «чистого питания» Уэбстер объясняет высокой степенью их «кастомизации». Этот термин, чаще используемый в среде гиков и технократов, означает возможность «подогнать условия под себя».«Нет четкого определения „чистого питания“, — говорит Уэбстер. — Есть много способов придерживаться интервального голодания, и при этом каждый может решать, что именно он ест».