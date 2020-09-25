5 продуктов, гарантированно снижающих уровень сахара в крови

Гипергликемия — состояние, при котором у человека наблюдается повышенный уровень сахара в крови. Эта ситуация может быть крайне опасна для здоровья. Поэтому важно привести сахар в норму. Добиться этого возможно разными способами, включая потребление определенных продуктов, обладающих свойством снижать уровень сахара в крови.ОвёсПродукты из овса способны снизить уровень сахара в крови и уровень плохого холестерина. Наибольшей эффективностью в этой сфере обладает цельная овсяная крупа. Это доказано многочисленными исследованиями, проведенными в разных странах.ЧерникаФрукты и ягоды обычно содержат клетчатку, антиоксиданты, биоактивные веществ, способные оказывать благоприятное действие на здоровье человека. Нередко они есть в рационе тех, кто заботится о себе, старается уберечься от хронических недугов. При склонности к повышенному уровню сахара в крови есть их просто рекомендуется, особенно чернику. В ней имеются ряд плюсов, в том числе она богата антоцианами, благодаря которым снижается риск развития сахарного диабета 2 типа.ЯблокиФрукт становится отличной профилактикой сахарного диабета. В них кроме антоцианов есть и пектины, растворимые пищевые волокна. Нормализовать уровень сахара в крови, вывести плохой холестерин — это всё способны сделать круглые плоды.ЙогуртОпределенные исследовательские работы показывают, что поедание йогурта снижает вероятность развития сахарного диабета 2 типа. Благодаря пробиотическим бактериям приходит в норму холестерин, налаживается обмен веществ. В молочных продуктах огромное количество кальция, витамина Д, магния, лактозы и белка, что тоже благотворно скажется на обмене веществ, улучшении саморегуляции уровня глюкозы.ЧеснокЭто целебное растение давно помогает людям в решении самых разных проблем со здоровьем, включая гипергликемию. В составе продукта имеется аллицин, серосодержащее вещество, обладающие разными полезными свойствами. В том числе может снижать свертываемость крови, препятствовать образованию тромбов, снижать давление, уровень холестерина и обладает антиоксидантной активностью. Чеснок оказывает противодиабетические качества, то есть предотвращает осложнения гипергликемии, сахарного диабета.