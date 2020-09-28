Мясников рассказал о бесполезности кефира

Известный российский медик и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему не считает полезным продуктом магазинный кефир.Главный врач московской городской клинической больницы №71 рассказал в эфире авторской программы на телеканале «России 1» об ошибках, допускаемых людьми, стремящимися к здоровому питанию. Одной из таких ошибок доктор Мясников назвал мнение о полезности кефира. Этому продукту приписывается много ценных свойств – кефир, в частности, известен как источник пробиотиков, оздоровляющих состояние и работу кишечника.Однако Мясников заметил, что кисломолочная продукция, обладающая большим сроком хранения, практически бесполезна для кишечной микрофлоры.«Здесь не может быть пробиотиков, о которых написано, просто по той причине, что это все хранится очень долго», - высказался врач.Также Мясников рассказал, почему не стоит считать полезными смузи. По его словам, такие напитки содержат много сахара, и гораздо полезнее есть цельные, а не перемолотые фрукты.