Десять доступных «суперпродуктов» для борьбы с воспалением

Воспаление, имеющее в организме, может быть фактором развития опасных болезней, включая диабет, рак, – но существуют продукты, оптимально подходящие для борьбы с вредными последствиями хронического воспаления. Лучшие из них специалисты называют «суперпродуктами», многие являются вполне доступными.«Хроническое воспаление может вызывать сердечные заболевания, диабет, рак, артрит. Для борьбы с ним нужно стараться употреблять более естественную, менее обработанную пищу. Различные исследования показывают, что определенные продукты могут уменьшать степень воспаления или даже искоренять его», - рассказали эксперты .Специалистами были названы десять доступных «суперпродуктов», обладающих очень сильными противовоспалительными свойствами.Ягоды. Их пигменты действуют как антиоксиданты, помогая уменьшить воспаление, укрепить иммунитет. Другие растительные соединения – флавоноиды, фенольные кислоты, дубильные вещества – также помогают обратить вспять пагубные последствия воспалительного процесса.Брокколи. Этот доступный «суперпродукт» содержит растительные химические вещества, глюкозинолаты и сульфорафан, препятствующие развитию процессов, вызывающим воспаление.Авокадо. Его соединения каротиноиды и токоферолы снижают риск рака.Перец. Сладкие и жгучие сорта являются отличными источниками природных антиоксидантов – кверцетина, синаповой и феруловой кислота. Вместе эти вещества становятся очень действенными в борьбе с воспалением.Виноград. Еще один доступный «суперпродукт», способный снизить риск некоторых заболеваний, связанных с воспалением, включая болезни сердца, диабет.Куркума. Ее основной компонент куркумин не раз подтверждал в исследованиях свое положительное действие на сокращение воспаления, связанного с артритом, диабетом, другими хроническими заболеваниями.Оливковое масло. Его потребление обеспечивает длительное здоровье сердца и долголетие благодаря мононенасыщенным жирам, аналогичным тем, что содержит авокадо. Эти жиры уменьшают воспаление, снижают высокий уровень холестерина, защищают от развития некоторых видов рака.Зеленый чай. Питье зеленого чая подавляет воспаление, защищает клетки от повреждений, снижает риск сердечных заболеваний.Жирная рыба. Лососевые виды, сардины, скумбрия, сельдь содержат значительное количество омега-3 жирных кислот. Данный тип жиров известен своими противовоспалительными свойствами, благодаря которым организм становится лучше защищен от болезней сердца, рака.Грибы. Разные их виды содержат органические соединения, эффективно защищающие клетки организма от вредного воздействия воспаления.Темный шоколад. Его соединения флавонолы уменьшают воспаление и способствуют более здоровому старению.