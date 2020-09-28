Какие полезные согревающие напитки помогут не заболеть осенью

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В сезон простудных заболеваний, который стартовал вместе с приходом осенних холодов, особую важность приобретают согревающие напитки, помогающие организму противостоять недугам. Самые полезные согревающие напитки назвала Мария Николаева, инструктор по йоге и восточным психотехникам.В беседе с корреспондентами информационного портала "Инфореактор" эксперт отметила, что поддержание тепла при помощи согревающих напитков — вполне естественная практика, которая оправдана при длительном пребывании на свежем воздухе или в поездке. Люди, по словам Николаевой, часто берут на улицу чай или травяные настои в термосе.Для того, чтобы подобрать оптимальный согревающий напиток, нужно определиться со своим типом конституции, который, согласно индийской традиции, может быть капха (преобладание в организме влаги), вата (преобладание воздуха) или питта (огонь). Обладатели разных конституций мерзнут по-разному, поэтому им требуется разное питье, чтобы согреться."Люди с преобладанием жидкости обычно склонны к полноте, а также страдают от плохого кровообращения и медленного метаболизма. Согреться им помогут напитки, которые активируют процессы в теле — чай с лимоном и имбирем, кофе со специями, и так далее. Людям воздушной стихии требуется совсем другое питье. Это, как правило, худые и подвижные люди, поэтому им нужно задерживать жидкость в теле. В этом им помогут белковые смузи, сладкое горячее питье и куриные бульоны с солью. Люди огня мерзнут, когда у них заканчивается топливо, поэтому им нужна сытная и тяжелая пища, подпитывающая их огонь. Из напитков им подойдет горячее молоко с топленым маслом, горячий шоколад и густые жирные бульоны", — пояснила специалист.