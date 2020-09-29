Стимуляция спинного мозга может помочь при болезни Паркинсона

Группа исследователей из США и Японии сообщает, что стимуляция спинного мозга (SCS) заметно уменьшила боль и двигательные симптомы болезни Паркинсона, как основная терапия, так и в комплексе с другими средствами.Результаты были представлены в журнале Bioelectronic Medicine, первым автором исследования стал доктор Кришнан Чакраварти, доцент кафедры анестезиологии Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета.Совместно с коллегами он набрал 15 пациентов с болезнью Паркинсона. Средняя продолжительность заболевания составляла 17 лет. Все пациенты испытывали боль, которая не уменьшалась предыдущим лечением. Некоторые пациенты ранее получали неинвазивную обезболивающую терапию или медикаментозное лечение.Исследователи имплантировали подкожные электроды возле позвоночника пациентам, которые затем выбирали один из трех типов электростимуляции: непрерывный, включение-выключение стимуляции, непрерывный импульс различной интенсивности.Исследователи заявили, что все пациенты сообщили о значительном улучшении, при этом интенсивность боли в среднем упала на 59 процентов.