Названы способы справиться с тревожностью в мегаполисе

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Современный мир в каком-то смысле можно назвать веком тревожности и нервозов. Многочисленные раздражители постоянно действуют на человека, вызывая у него разную реакцию. Как пишет издание «Слово и Дело», способность выдерживать стрессовые ситуации во многом зависит от самого человека, при этом существуют и способы, помогающие справиться с тревожностью.Вообще, психологи говорят, что чем спокойнее и защищеннее чувствуют себя родители, тем большую уверенность и позитив они передают своему ребенку. Также большое влияние оказывает и окружающая среда, условия, в которых растут дети. Немалую роль следует отвести и современному ритму жизни, когда зачастую быстрый и напряженный график приводит как к эмоциональной, так и физической перегрузки. Находящийся в постоянном стрессе организм дает сбой и появляется целый ряд проблем со здоровьем.В то же время, как рассказала психолог Людмила Зверева, помочь организму справиться с такого рода нагрузкой все же можно. Среди наиболее эффективных способов она назвала дыхательную гимнастику, зарядку и спорт в целом, рисование, детские радости и забавы.В любом случае – важно помнить, что все трудности и негативные переживания имеют временный характер. Поэтому не стоит накручивать себя и постараться переключиться на позитивные моменты, которых тоже найдется немало. Если же самостоятельно сделать это не удается, то следует обратиться за помощью к специалистам.