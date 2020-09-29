Врач назвал простые способы защитить организм от вирусов

Простыми способами, помогающими защитить организм от вирусов, является употребление большего количества жидкости, зелени, а также достаточного количества витамина С, – об этом рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

В интервью врач назвал простые способы «обмануть» вирусы и защитить организм от характерных осенних недомоганий.

Пить больше жидкости. Специалист пояснил, что «вирусы не выдерживают гидравлического удара и разрушаются».

Употреблять витамин С. Зайцев подчеркнул, что для защиты организма от вирусов очень важно получать его в достаточном количестве.
Источники витамина – киви, имбирь, цитрусовые плоды, квашеная капуста.

«Добавьте в кувшин с водой половину лимона. Пить нужно небольшими глотками между приемами пищи», - назвал Зайцев простой способ профилактики.

Есть зелень. Врач сообщил, что зелень не только обеспечивает организм витаминами, но и способствует улучшению состояния желудочно-кишечного тракта, с которым непосредственно связана деятельность иммунной системы.
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