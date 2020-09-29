Дорогая, мы ждём ребёнка? Почему развивается ложная беременность и как её лечить

Беременность сопровождается рядом признаков: тошнота по утрам, тянет на солёненькое, растущий живот. Ложная беременность — то же самое, только без реального плода. Рассказываем, почему она развивается и как можно вылечиться от такого состояния.Что такое ложная беременностьЛожную беременность по-научному называют псевдоциэзом. Он представляет собой уверенность в беременности у женщины, хотя её нет на самом деле. Признаками являются стандартные симптомы беременности, за исключением растущего плода внутри организма. Примечательно, что с ложной беременностью сталкиваются и мужчины, у которых могут быть увеличение веса, тошнота, боль в спине и даже схватки.Обычно ложная беременность у женщины сопровождается скудными выделениями во время менструации (или отсутствием как таковых месячных). Также возникают набухания и чувствительность груди, выделение молозива, темный окрас сосков и ареол. Самые частые симптомы — токсикоз, рвота, рост веса, увеличение живота. Пациенты начинают ходить, как беременные, «утиной» походкой, чувствуют движения ребёнка, которого нет, внутри. В дальнейшем возможны схватки в предполагаемый период родов.Интересно, что женщина с ложной беременностью чувствует себя не просто беременной, а на объективном физикальном осмотре у них могут выявлять положительные реакции гестации вплоть до гормональных сбоев.Причины ложной беременностиЛожную беременность возникает нередко: один случай на 22 тысячи диагностированных гестаций. Большая часть пациентов старше 35 лет, замужем, хотят иметь детей или пережили гибель малыша когда-то.Также к факторам риска относят операции по удалению фаллопиевых труб, яичников или/и матки, которые приводят к невозможности зачатия. Причем фактор возраста, наличие или отсутствие детей/партнера не являются причинами ложной беременности.Социальные условия могут быть причинами псевдоциэза. К ним относят бедность, недостаток образования, насилие в детстве, проблемы в отношениях.В целом причины делятся на психические, психологические и не связанные с нервной системы. Самой частой является эмоциональная. Когда женщина хочет забеременеть, но не может, когда пытается удержать партнера, то нередко возникает фантомная беременность. Мозг неправильно истолковывает сигналы, запускает выброс гормонов эстрогена и пролактина, что и приводит к симптомам беременности. Среди психических причин выделяют депрессию, шизофрению, истерию, лобно-височную дегенерацию.Проявления признаков состояния может быть связаны с гормон-секретирующими опухолями, гипотиреозом, алкогольной болезни печени, холециститом, инфекциями мочевой системы с задержкой мочи.Диагностика и лечение ложной беременностиЭто возможно установить при помощи ультразвукового исследования. УЗИ всегда покажется, есть плод или нет. А вот тесты на беременности в большей степени не результативны.Известие «вы не беременны» не всегда помогают пациенткам. Часто они не верят врачам, поэтому требуется помощь психолога в подобном вопросе.