5 причин, по которым слезятся глаза

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Когда у человека слезятся глаза, это причиняет массу неудобств в обычной жизни. Нередко такая проблема возникает в холодное время года, осенью и зимой.Причина 1: нарушения в слезоотводящих путяхДлительные воспалительные процессы в слизистой оболочке слезных канальцев и их сращение приводят к тому, что глаза начинают слезиться. Дело в том, что по этим канальцам слеза отекает из полости конъюнктивы в средний носовой ход. Когда каналы сужаются или нарушена их присасывающая функция, жидкость скапливается и образуется слезотечение.Причины, по которым сужаются слезоотводящие пути, — бактерии, попадающие внутрь, слизь, механическое давление снаружи, старческая атония, при которой ослабляется тонус мышц канальцев и век. Наиболее часто глаза слезятся в таком случае на улице при влиянии факторов окружающей среды.Устранить проблему можно только при помощи диагностики у врача, чтобы устранить воспалительный процесс, определить причину нарушения слезоотведения.Причина 2: раздражение из-за холода или ветраОкружающая среда имеет немаловажное значение на глаза. Холодовая реакция усиливает тонус мускулатуры и приводит к сужению каналов. Тогда слезы в количестве уменьшаются, возникает слезостояние, когда слезы скапливаются в конъюнктивальной полости. От проблемы невозможно полностью избавиться, так как это индивидуальная особенность. Поэтому лучше стараться избегать ситуаций, при которых начинают слезиться глаза по этой причине.Причина 3: синдром сухого глазаНаиболее распространенная причина, объясняющаяся большим количеством факторов. Например, это случается из-за кондиционера, работающего долгое время, а также длительной работы за компьютером, ношения контактных линз и так далее. Нарушения приводят к неприятным ощущениям, в том числе слезовыведению. Чтобы справиться с ситуацией, достаточно будет использовать увлажняющие капли, чтобы устранить раздражение, покраснения, воспаления. Если дискомфорт сохраняется, то помогут микрохирургические методы, когда на время выводят микропробки из полимера — обтураторы. Их вставляют в нижние слезные канальцы и задерживают слезу.Причина 4: воспаление поверхности слизистой и сосудистой оболочки глазаКонъюнктивит, кератит или увеит сопровождаются покраснением глаз, болезненностью, светобоязнью. При определенных факторах начинают слезиться глаза. Подобные недуги лечатся мазями, каплями, но иногда требуются дополнительно инъекции.Причина 5: плохо подобранная оптика в очках или контактных линзахАстигматизм, дальнозоркость и пресбиопия нередко сопровождаются слезотечением. В таком случае человеку требуется грамотный подбор очков или контактных линз.