Исследователи выявили причину ожирения на генном уровне

Ген, помогающий контролировать воспаление, повышает риск ожирения. К счастью, его можно "отключить", показали эксперименты с мышами, что позволят остановить набор веса.Были выявлены изменения в воспалительном гене RIPK1 у людей с ожирением, и эти вариации вызвали повышенную экспрессию гена в их жировой ткани, что увеличивало риск набора веса. Ген RIPK1 необходим для здорового иммунного ответа, но он также вызывает гипервоспаление при отклонениях в работе. И есть прямая связь ожирения и воспаления.Итак, "выключение" гена RIPK1 у мышей позволяло поддерживать животным нормальный вес, несмотря на диету с высоким содержанием жиров. При этом риск диабета был снижен. А вот мыши с нормальным уровнем воспалительного гена прибавили в весе из-за диеты с высоким содержанием жиров.Итак, когда жировые запасы превышают здоровые показатели, иммунная система активируется. При ожирении иммунные клетки работают с перегрузкой, вызывая разрушительное воспаление. По словам ученых, опасные вариации гена RIPK1 встречаются только у 8-12% населения. Эта группа людей может столкнуться с проблемами контроля веса, несмотря на в целом здоровый образ жизни.