Исследователи выявили причину ожирения на генном уровне
Были выявлены изменения в воспалительном гене RIPK1 у людей с ожирением, и эти вариации вызвали повышенную экспрессию гена в их жировой ткани, что увеличивало риск набора веса. Ген RIPK1 необходим для здорового иммунного ответа, но он также вызывает гипервоспаление при отклонениях в работе. И есть прямая связь ожирения и воспаления.
Итак, "выключение" гена RIPK1 у мышей позволяло поддерживать животным нормальный вес, несмотря на диету с высоким содержанием жиров. При этом риск диабета был снижен. А вот мыши с нормальным уровнем воспалительного гена прибавили в весе из-за диеты с высоким содержанием жиров.
Итак, когда жировые запасы превышают здоровые показатели, иммунная система активируется. При ожирении иммунные клетки работают с перегрузкой, вызывая разрушительное воспаление. По словам ученых, опасные вариации гена RIPK1 встречаются только у 8-12% населения. Эта группа людей может столкнуться с проблемами контроля веса, несмотря на в целом здоровый образ жизни.
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