Непереносимость глютена можно предупредить

Длительное исследование показало, что аккуратное введение глютена в питание ребенка с раннего возраста может снизить риск непереносимости этого белка в последующей жизни. Научная работа опубликована в журнале JAMA Pediatrics.Целиакией называют аутоиммунную болезнь, при которой людям нельзя есть глютен: в этом случае антитела начинают атаковать их тонкий кишечник. Глютен – белок, который содержится в злаках (например, пшенице, овсе, ячмене).Исследование было начато около 10 лет назад. Оно представляло ряд экспериментов по раннему введению в рацион грудных детей различных продуктов (молока, сезама, рыбы, пшеницы и других), чтобы предотвратить развитие аллергии на них в дальнейшем. В нем участвовало более 1000 маленьких детей. Часть выводов исследования была опубликована раньше. Они демонстрировали, что раннее введение в пищу арахиса и яиц может снизить риск аллергий.В эксперименте с пшеницей дети получали четыре грамма глютена в неделю, начиная с возраста четырех месяцев. Выбор этого возраста был связан с тем, что другие исследования показывали, что введение пшеницы в диету в более раннем возрасте или после семи месяцев может увеличить риск целиакии.Наблюдая за детьми в течение трех лет, ученые обнаружили, что в контрольной группе (516 человек) целиакия развилась у 1,4% участников, а в экспериментальной группе (488 человек) эта болезнь не встречалась.Авторы исследования считают, что раннее введение глютена в диету может предупреждать целиакию. Однако Баптист Лоурент (Baptiste Laurent) из Лондонской школы гигиены и тропической медицины отметил, что для точных выводов необходимо провести более крупное исследование.