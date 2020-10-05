Как распознать заболевания, связанные с образованием тромбов в венах

Образование тромбов имеет невероятно важное значение для организма и является ответом на повреждение его целостности. Необходимым является предотвращение не только внешних кровотечений, но и внутренних.Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия — основные заболевания, связанные с образованием тромбов в венах. Однако повышенная свертываемость крови может способствовать развитию различных серьезных заболеваний.Последние исследования в этой области показывают, что тромбоз глубоких вен и легочную эмболию можно предотвратить, что позволит избежать развития различных тяжелых состояний.Тромбоз глубоких венТромбоз глубоких вен — заболевание, при котором в глубоких венах нижних конечностей образуются тромбы. Опасность заболевания состоит в том, что тромб нарушает нормальный кровоток в организме, а также в случае отрыва (такие тромбы называют эмболическими) может двигаться по кровеносным сосудам через сердце до легких, вызывая легочную эмболию. Однако, эмболия не всегда возникает из-за тромбоза глубоких вен и может развиваться при отсутствии последней патологии.Факторы рискаВ большинстве случаев тромбоз глубоких вен возникает у лиц, чья возможность двигаться нарушена, с серьезными травмами (сломанные кости и/или серьезные мышечные повреждения), у тех, кто в течении длительного времени совершает дальние путешествия (особенно в сидячем положении), и у принимающих противозачаточные таблетки. Особое внимание проблеме образования венозных тромбов в венах стоит обратить лицам с избыточной массой тела, с сильным обезвоживанием, курильщикам,беременным и тем, у кого в анамнезе есть образование тромбов.Симптомы тромбоза глубоких венЛечениеСуществует несколько составляющих лечения тромбоза глубоких вен:постельный режим — во избежание развития легочной эмболии;использование компрессионного белья (только по назначению врача!);антикоагулянтная терапия показана всем пациентам,тромболизис — разрушение тромба с помощью лекарственных средств.Легочная эмболияЛегочная эмболия — закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбом.СимптомыПри появлении подозрения на развитие легочной эмболии необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. Ведь эта патология может иметь летальный исход, если тромб достаточно крупный.