Медики назвали «золотой» напиток для очищения крови от лишнего сахара
Специалисты советуют пить «золотой» напиток для понижения уровня сахара в крови, уменьшению его излишков. Согласно имеющимся данным, употребление трех граммов порошка имбиря в день помогает пациентам с диабетом улучшить их гликемические показатели по сравнению с плацебо, об этом сообщает портал Food News.
Чтобы приготовить имбирную воду, необходимо
вымыть корень имбиря, натереть на терке половину чайной ложки имбиря;
вскипятить четыре стакана воды, добавить имбирь, когда вода закипит;
снять воду с имбирем с огня, дать настояться 10 минут;
процедить напиток, добавить чайную ложку меда или лимонного сока по вкусу.
Пить напиток можно приятно горячим или холодным. Ежедневно таким образом можно употреблять не более трех-четырех граммов экстракта имбиря. Беременным женщинам не нужно принимать более одного грамма экстракта имбиря в день. Детям младше двух лет имбирь давать нельзя.
Специалисты отмечают, что фитонутриенты, содержащиеся в имбире, могут помочь уменьшить воспалительную реакцию, защитить клетки от повреждения ДНК. Благодаря своему противовоспалительному свойству, пряный корень может эффективно помогать при боли, например, вызываемой артритом.
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