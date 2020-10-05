Медики назвали «золотой» напиток для очищения крови от лишнего сахара

Этот напиток, называемый золотым из-за своего характерного оттенка, способствует очищению крови от лишнего сахара, улучшает показатели организма у людей с диабетом. Речь идет об имбирной воде.Специалисты советуют пить «золотой» напиток для понижения уровня сахара в крови, уменьшению его излишков. Согласно имеющимся данным, употребление трех граммов порошка имбиря в день помогает пациентам с диабетом улучшить их гликемические показатели по сравнению с плацебо, об этом сообщает портал Food News.Чтобы приготовить имбирную воду, необходимовымыть корень имбиря, натереть на терке половину чайной ложки имбиря;вскипятить четыре стакана воды, добавить имбирь, когда вода закипит;снять воду с имбирем с огня, дать настояться 10 минут;процедить напиток, добавить чайную ложку меда или лимонного сока по вкусу.Пить напиток можно приятно горячим или холодным. Ежедневно таким образом можно употреблять не более трех-четырех граммов экстракта имбиря. Беременным женщинам не нужно принимать более одного грамма экстракта имбиря в день. Детям младше двух лет имбирь давать нельзя.Специалисты отмечают, что фитонутриенты, содержащиеся в имбире, могут помочь уменьшить воспалительную реакцию, защитить клетки от повреждения ДНК. Благодаря своему противовоспалительному свойству, пряный корень может эффективно помогать при боли, например, вызываемой артритом.