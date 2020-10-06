Эта ягода действует на организм как лекарство от повышенного сахара

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Среди продуктов, обладающих свойством снижать уровень сахара в крови, ученые выделяют чернику – по их словам, эта ягода действует на организм подобно лекарствам, снижающим высокий уровень сахара в крови.Исследования показывают, что черника может быть эффективным натуральным средством для снижения повышенного сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, об этом пишет издание Express (Великобритания). Данный эффект ягоды ученые объясняют ее способностью компенсировать недостаточное производство инсулина – гормона, регулирующего поступление глюкозы в кровь после принятия пищи. Именно его ослабленная выработка поджелудочной железой является одной из главных причин хронически повышенного сахара в организме и диабета 2 типа.Одно из исследований, о которых сообщает источник, показало: ежедневный прием экстракта черники может снижать уровень сахара в крови у взрослых с диабетом 2 типа более эффективно, чем плацебо. В проводившихся экспериментах такой экстракт был эквивалентен 50 граммам свежей черники.«Другое восьминедельное исследование продемонстрировало, что рацион, обогащенный свежей черникой, увеличивает секрецию инсулина у взрослых людей с метаболическим синдромом, при котором значительно повышаются риски диабета 2 типа, инсульта, сердечных заболеваний», - информирует Express.Ученые резюмируют, что уменьшать повышенное содержание сахара в крови помогают вещества антоцианы, входящие в состав черники. Именно они стимулируют секрецию инсулина поджелудочной железой.