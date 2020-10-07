Назван самый полезный в мире продукт

Семена чиа, авокадо, ягоды асаи - суперпродукты сейчас у всех на слуху. Но в недавнем исследовании, был выбран другой абсолютный лидер по питательным веществам.Независимо от того, шпинат это или пекинская капуста: зеленые листовые овощи являются абсолютной гарантией питательных веществ. Но один из этих листовых овощей редко появляется в нашем меню - и совершенно неправильно! Как показывает исследование, опубликованное в специализированном журнале "Предотвращение хронических заболеваний", классика здоровых овощей сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны растения, мощности которого нельзя было ожидать.Самая здоровая пища в мире - это кресс-салатВ списке 41 самых полезных фруктов и овощей кресс-салат занимает первое место. Он имеет много преимуществ: богат железом, кальцием и витамином С, а также минералами и антиоксидантами. Благодаря высокому содержанию витаминов А и С, он укрепляет иммунную систему, кальций, калий и магний обеспечивают здоровье костей, а витамин К предотвращает повреждение клеток головного мозга. Кресс-салат с содержащимися в нем окислителями даже эффективен в предотвращении рака.Он делает то, чего не могут другие продукты: потребление 100 калорий фактически покрывает 100 процентов дневных потребностей в питании. Для сравнения: китайская капуста составляет почти 92%, швейцарский мангольд - 89% и шпинат - хорошие 86%. В основе расчета лежит так называемый список «энергетической группы» - наименования самых питательных продуктов.Список составлен в соответствии с количеством 17 питательных веществ, а пропорция ингредиентов связана с количеством калорий.