Названо лучшее природное средство от облысения

В мире существует множество средств от облысения, но далеко не все из них являются безопасными, эффективными и доступными. Удивительно, но всем этим требованиям отвечает масло шиповника — лучшее природное средство для активизации роста волос на голове.Новые исследования показали, что масло шиповника является эффективным средством, которое действительно замедляет процесс выпадения волос. Плюс, масло шиповника заметно ускоряет рост волос, делая волосяной покров на голове гуще.Секрет масла шиповника — это особое воздействие на кожу головы, о котором с давних пор известно народной медицине. Специалисты говорят, что рост волос зависит от здоровья их корней, которые укрепляются в результате воздействия полезных веществ из состава масла шиповника. Это, в частности, ликопин, витамин С и жирные кислоты.Ученые выяснили, что соединения из экстракта шиповника способны стабилизировать клеточные мембраны эритроцитов, значительно, при этом, улучшая состояние кожи. Соответственно, средства на основе шиповника полезны не только для кожи головы, но и для кожи вообще. Но при использовании для борьбы с облысением, средства на основе шиповника, и, в частности, масло шиповника, показывают самые лучшие результаты.