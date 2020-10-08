Горячие напитки могут спровоцировать онкологию

Наибольшую опасность для здоровья человека представляет горячий чай, который может спровоцировать развитие рака пищевода.

Ученые уже проводили соответствующее исследование с участием более 50 тысяч человек.

Пища и напитки с агрессивно высокой температурой могут привести к перерождению слизистых оболочек, а в результате и к онкологическому заболеванию. Температура чая не должна превышать 60 градусов, считает специалист.

Употребляемый сразу после приема пищи чай также несет в себе скрытую угрозу. Известно, что этот напиток имеет абсорбирующий эффект, поэтому он может вывести из организма полезные вещества, полученные вместе с едой. Чай можно пить только спустя час после последнего перекуса.

Самыми частыми причинами возникновения рака считаются курение, алкоголь, ожирение и малоподвижный образ жизни. В борьбе с онкологией очень важна ранняя диагностика.
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