Горячие напитки могут спровоцировать онкологию

Наибольшую опасность для здоровья человека представляет горячий чай, который может спровоцировать развитие рака пищевода.Ученые уже проводили соответствующее исследование с участием более 50 тысяч человек.Пища и напитки с агрессивно высокой температурой могут привести к перерождению слизистых оболочек, а в результате и к онкологическому заболеванию. Температура чая не должна превышать 60 градусов, считает специалист.Употребляемый сразу после приема пищи чай также несет в себе скрытую угрозу. Известно, что этот напиток имеет абсорбирующий эффект, поэтому он может вывести из организма полезные вещества, полученные вместе с едой. Чай можно пить только спустя час после последнего перекуса.Самыми частыми причинами возникновения рака считаются курение, алкоголь, ожирение и малоподвижный образ жизни. В борьбе с онкологией очень важна ранняя диагностика.