Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире

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Американские ученые предупредили об угрозе, которая связана с распространением супербактерий.Еежегодно 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. В ВОЗ предполагают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов.Специалисты указывают на то, что из-за слишком частого использования антибиотиков, многие бактериальные инфекции (штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы), стало очень трудно лечить.Такую теорию выдвинул рофессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди. Он считает, что на фоне пандемии и постоянного приема антибиотиков люди могут быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма."В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается", — подчеркнула профессор.