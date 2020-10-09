Покалывание в руках назвали симптомом повышенного холестерина

Один из самых красноречивых симптомов.Своеобразным предупреждением о повышенном холестерина в организме могут быть непривычные ощущения в руках – например, вы можете чувствовать покалывание, болезненность.Холестерин – это восковидное жироподобное вещество, производимое печенью и получаемое с пищей. Его определенное количество необходимо организму для процессов синтезирования клеточных мембран, витамина D, некоторых гормонов. Однако повышенный уровень холестерина является фактором угрозы для человеческой жизни – с ним связаны значительные риски сердечных приступов или инсульта.«Всем взрослым людям необходимо контролировать свой уровень холестерина. Его повышение может оставаться незамеченным, пока не возникнет чрезвычайная ситуация», — предупреждают специалисты клиники Medicover Hospitals,Они рассказали, что повышенная концентрация холестерина означает существенное содержание жировых компонентов внутри кровеносных сосудов и артерий. Указывать на проблему могут определенные ощущения, возникающие в конечностях.«Появление необычных ощущений в руках может указывать на слишком высокий уровень холестерина в организме. Таким предупреждающим знаком могут быть боли, являющиеся следствием того, что холестериновые отложения забивают сосудистые полости и нормальное кровообращение. Вдобавок повышенный холестерин делает кровоток более густым, что может влиять на нервы, вызывать онемение и покалывание в руках», — пояснили медики.Также, по их словам, похожие ощущения могут возникать в ногах – например, проблема плохого состояния сосудов вызывает боли в икрах, появляющиеся при физической активности и проходящие во время отдыха.Врачи отмечают, что ощущение покалывания в руках также может быть признаком диабета 2 типа. Поэтому при их появлении важно внимательно следить за любыми другими предупреждающими признаками, которые могут проявляться дополнительно, – это позволит точнее идентифицировать проблему. При повышенном холестерине человека также могут начать беспокоить явления, напоминающие симптомы сердечных заболеваний – например, дискомфорт, стеснение в груди, обостряющиеся в моменты физической нагрузки.Напомним, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует проверять здоровому взрослому человеку старше 20 лет уровень холестерина каждые четыре-шесть лет.