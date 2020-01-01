Исцеление звуком: как работает звукотерапия

Опыт разных стран и традиций доказывает, что оздоровлением с помощью звука занимались давно. Так, например, на Тибете уже более 1000 лет используют вибрацию поющих чаш для лечения и духовных практик. Индейские шаманы с помощью ритма бубнов и барабанов боролись с недугом. Древние греки исцеляли нервные расстройства звуками трубы. Древнеегипетские лекари успокаивали своих пациентов и избавляли их от тревоги, играя на дудке и виолончели. Современные специалисты используют древние техники и изобретают новые в симбиозе с последними технологиями.Как это работает?Звукотерапия – метод исцеления звуком. Лечебный эффект этого подхода базируется на знании о частотном колебании звуков. Органы, системы организма, человек в целом имеют свои частоты колебаний и могут настраиваться на частоту звука окружающей среды с помощью специальных упражнений и практик. Если происходит сбой, колебания в органе и системе изменяются и становятся патологическими. В таком случае можно обратиться к методу звукотерапии: гармоничные мелодии и звуки на определенной частоте помогут «настроить» организм на нужный лад.Даже небольшие утренние распевки или упражнения из цигун практик с использованием звуков и ритмичного дыхания помогут вам заметно оздоровить организм при регулярном выполнении. А чтение вслух или медитация под треск костра, щебет птиц или шум волн поможет в нужный момент расслабиться или прийти в тонус для сосредоточенной работы.Особенно эффективна звукотерапия при лечении психологических и соматических заболеваний. Например, при неврозах, депрессии или бессоннице, во время восстановления после тяжелых болезней или операций. Но не спешите отказываться от похода к врачу и помните, что любое исцеление – комплексный процесс.Практические советы и простые упражненияРассмотрим несколько техник: музыкальную, голосовую и ритмичную звукотерапию.Эмиль Жак-Далькроз, швейцарский педагог и композитор, в процессе творческих музыкальных поисков открыл позитивное влияние ритма и мелодии на эмоциональное состояние человека. В ходе наблюдения за учениками в гимназии во время выполнения зарядки под музыку Жак-Далькроз выявил, что ритм может тонизировать или расслаблять мышцы и регулировать сердцебиение и давление.Самый простой способ попробовать этот метод – послушать те или иные музыкальные записи. Спокойная мелодия арфы поможет расслабиться, а ритмичные барабаны или джазовая композиция – настроиться на бодрое утро. Будьте внимательны к себе: если музыка вам не нравится, не продолжайте ее слушать и включите более приятную для вас.Терапия голосомПожалуй, самый распространенный метод. Подобный подход используют актеры, психопрактики, логопеды. Произношение разнообразных звуков с целью корректировки самочувствия встроено в организм человека на уровне интуиции.Понаблюдайте за продолжительным (около трех минут на один звук) произношением звуков и за изменением самочувствия в зависимости от выбранного звука:«А» – помогает настроиться на спокойный лад, повышает иммунитет и укрепляет защитные функции организма; «Е» – поднимает настроение, улучшает работу эндокринной системы; «И» – отвечает за работу головы, умственную деятельность; «Я» – помогает найти уверенность в себе и своих силах; «Ы» – улучшает функции дыхания.Старайтесь не выкрикивать звуки, а произносить медленно и плавно. Если у вас есть серьезные заболевания или острая форма, лучше не заниматься голосовой терапией или проконсультироваться со специалистом перед началом упражнений.Подобные упражнения можно практиковать и со специалистом. Психологи и аксесс-коучи, работающие с телом, применяют войс-терапию в своих практиках. Чтение аффирмаций и медитации под голос проводника – метод лечения звуком, который распространен широко. Так, фасилитатор и коуч Дарья Бурова сделала акцент на войс-терапию в книге RECOVERY, которая создана для того, чтобы ее читали вслух – себе или близким, а также слушать ее в записи. Таким образом, можно попробовать два вида звукотерапии – голосовую и ритмотерапию. Во время чтения вслух обращайте внимание на вашу интонацию, звучание текста в теле, а когда слушаете записи – на то, как откликается психика. Особенно внимательно выбирайте отрывки для чтения вслух: взаимодействуя со структурированным текстом, наши тело и психика настраиваются не только на камертон звуков, но и на смысловой посыл.Ритмотерапия. Колокола, тибетские чаши, камертонЦелебный эффект в рамках данного метода достигается благодаря сонастройке человека с ритмом и вхождению в медитативное состояние. Это помогает избавиться от стресса, расслабить физические зажимы и расстаться с деструктивными мыслямиВ Санкт-Петербурге врач-психиатр Андрей Владимирович Гнездилов использует колокольный звон для реабилитации своих пациентов. Каммертонную терапию используют для настройки парных органов – такие практики помогут привести в баланс ноги, руки, глаза, уши. Сеансы похожи на работу с тибетскими чашами. Попробовать на себе исцеление с помощью тибетских чаш можно почти в любом восточном центре.Ритмотерапия требует более глубокого изучения вопроса и не предназначена для самостоятельных практик, обращайтесь только к специалистам.Что нужно для самостоятельной практики?? Выделите специальные время и место в квартире, где вы будете практиковать звукотерапию. Пусть это будет только 7-10 минут, зато каждый день.? Как и любая практика, эффективная звукотерапия требует внимания и постоянства.? Постарайтесь практиковать тогда, когда вам действительно удобно и избегать спешки, иначе суета и отвлечения не принесут ожидаемого эффекта, а только вызовут дополнительное напряжение.? Если вы ограничены во времени, поставьте будильник. Это поможет оставаться в тайминге и не поглядывать на часы.? Настройтесь на практику. Поработайте с намерением: какие изменения вы хотели бы видеть в своей жизни?? Наблюдайте за произношением звуков и дыханием. Как реагирует ваше тело? Экспериментируйте с вниманием в разных частях тела во время произношений тех или иных звуков.Зачем все это?Мы изобретаем все больше и больше методов саморегуляции. К древней мудрости современный человек добавляет технологии: мы практикуем медитацию через смартфон и предпочитаем шум морских волн в наушниках.Любая техника эффективна по-своему и для каждого индивидуально, но все они направлены на борьбу со стрессом, развитие спокойствия и поиск баланса, что особенно актуально во времена неопределенности.