Боль и жжение при мочеиспускании: стоит ли бить тревогу

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Боль и жжение при мочеиспускании, которые медики называют дизурией, свидетельствуют о воспалении, возникшем в мочевыводящих путях. Стоит ли немедленно обращаться к специалисту с данной проблемой?Спровоцировать дизурию может огромное количество факторов, среди которых инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит), инфекции, передающиеся половым путем, простатит, камни в почках, кисты яичников, молочница, контакт с химическим раздражителем и даже прием неподходящих лекарств. Все эти недуги требуют лечения, однако далеко не всегда пациенту требуется срочное медицинское вмешательство. Бить тревогу стоит лишь в случаях, когда дизурия сопровождается следующими симптомами:ощутимая боль в районе поясницыпоявление крови в мочепомутнение мочи или появление у нее резкого неприятного запаханеобычные выделения из влагалища или полового членарезкое повышение температурыКроме того, как можно скорее следует обратиться за помощью врача, если вы беременны, страдаете от проблем с иммунной системой, или же у вас когда-то обнаруживали камни в почках. Если же вас беспокоит исключительно дизурия, прием к врачу можно отложить на пару-тройку дней, но затягивать с ним не стоит. Особенно насторожиться следует, если за несколько дней боль при мочеиспускании не прошла, а лишь усилилась.