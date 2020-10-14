Токсоплазмоз на мягких лапах: опасна ли кошка в доме?

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Рассказываем об этой крайне распространенной инфекции. Возможно вы о ней и не подозревали.Что такое токсоплазмоз?Это заболевание, которое вызывает одноклеточный паразит Toxoplasma gondii. Заразившись, можно проносить в себе инфекцию всю жизнь и не испытывать особых симптомов. Так происходит у большинства инфицированных. Но токсоплазмоз может быть и смертельным, а также во время беременности вызвать серьезные врожденные дефекты у плода.Как проявляется болезнь?Если симптомы все-таки появились, они могут быть такими:жар;увеличенные лимфоузлы, особенно шейные;головная боль;ломота в теле и мышечные боли;больное горло.Неприятные ощущения продолжаются около месяца и проходят сами по себе.Если у человека до заражения были проблемы с иммунитетом, то последствия токсоплазма серьезнее:Головные боли, судороги, помутнение сознания вплоть до комы. Это результат поражения мозга.Кашель и одышка из-за инфицирования легких.Проблемы со зрением и боль в глазах, особенно при ярком свете, – еще один вариант инфекции.Если во время беременности заражается ребенок, болезнь может проявиться спустя месяцы и даже годы. Для врожденного токсоплазмоза характерно:двустороннее поражение сетчатки;кальцификаты головного мозга;отставание в психомоторном развитии;скопление лишней жидкости в желудочках мозга.Так это опасно или нет?Для большинства нет. Например, в США около 40 миллионов человек могут быть инфицированы токсоплазмой. Но в группе риска остаются планирующие беременность и беременные, а также люди с иммунодефицитами, онкобольные и пациенты с пересаженными органами.При чем тут коты?Возбудитель размножается только в кишечнике кошек и выделяется наружу вместе с экскрементами. Так вода, почва и наполнитель кошачьего туалета становятся инфицированными. Через кошачьи фекалии токсоплазма попадает в организм свиней, коров, овец, в птиц и грызунов.В идеальном мире токсоплазмы у нее три «переезда»: из кошки в окружающую среду, оттуда – в мышь и обратно в кошку. Чтобы не прогадать, инфекция старается осесть в нервных клетках мыши и управляет ее поведением. Зараженные грызуны становятся безумными и неоправданно храбрыми. Инфекция заставляет их делать все, чтобы найти кошку и выйти к ней навстречу.Человек может заменять мышь в жизненном цикле токсоплазмы. Возможно, из-за этого мы тоже обожаем котиков. Однако, для инфекции этот путь тупиковый: кошка может заболеть только съев что-то зараженное.Как заражается человек?Можно подхватить токсоплазмоз, убирая кошачий туалет, гладя больную кошку или съев плохо вымытые овощи и полусырое мясо, содержащие цисты токсоплазмы. Ребенок заражается от инфицированной матери через плаценту.После попадания в тело человека инфекция формирует так называемые псевдоцисты в скелетных мышцах, сердце и мозге. То есть образует оболочку в мягких тканях и скрывается под ней. В эту капсулу не проникают клетки иммунной системы и возбудитель может жить в ней годами. Инфекция активируется, когда иммунитет становится слабым.Придется отдавать кошку?Конечно, нет. С большей вероятностью токсоплазмоз будет переносить уличная кошка, поэтому лучше держать животное дома.Тем, кто в группе риска, следует соблюдать простые правила:Следить, чтобы кошачий туалет менялся ежедневно. Токсоплазма активна в течение пяти дней после выделения с фекалиями.По возможности перепоручить замену наполнителя для лотка или хотя бы делать это в перчатках.Не заводить кошку во время беременности или болезни.Не трогать бездомных животных.Кормить питомцев только консервами, избегать сырого или недоваренного мяса.Надо ли проверяться на токсоплазму?Только если вы беременны или серьезно больны и подозреваете у себя токсоплазмоз. Инфекция определяется по наличию антител в плазме крови. Антитела IgM говорят о недавнем инфицировании. IgG – о том, что заражение было в прошлом. Опасна только свежая инфекция.Можно ли предотвратить инфекцию?Самая лучшая профилактика – мыть руки после общения с кошкой и перед едой. Важно тщательно готовить мясо, особенно свинину и баранину, мыть овощи и пить только чистую свежую воду.Любовь к кошкам, если она вызвана микроорганизмом, не самый плохой симптом. Но гарантировать, что токсоплазма не приведет к глазной, респираторной или нейроинфекции, невозможно.